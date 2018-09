UFC-mester fraktet til sykehus

UFCs fluevektmester Nicco Montano ble fraktet til sykehuset kort tid før innveiingen i Dallas.

Tittelholder i UFCs kvinnelige fluevektklasse Nicco Montano er fraktet til sykehus kort tid før innveiingen dagen før møtet med Valentina Shevchenko.

Det melder ESPNs Ariel Helwani på Twitter.

Ifølge den anerkjente MMA-journalisten er tittelkampen avlyst.

Bakgrunnen for sykehusbesøket er foreløpig ikke kjent, men trolig handler det om komplikasjoner i forbindelse med vektkutting.

Shevchenko spådde avlysing

Montano og Shevchenko måtte begge ned på 57 kilo på fredagens innveiing, men bare sistnevnte møtte opp og klarte kravet.

Fakta: Tittelholdere i UFC

Tungvekt: Daniel Cormier (USA)

Lett Tungvekt: Daniel Cormier (USA)

Mellomvekt: Robert Whittaker (AUS)

Weltervekt: Tyron Woodley (USA)

Lettvekt: Khabib Nurmagomedov (RUS)

Fjærvekt: Max Holloway (USA)

Bantamvekt: TJ Dillashaw (USA)

Fluevekt: Henry Cejudo (USA)



Fjærvekt, kvinner: Cris Cyborg (BRA)

Bantamvekt, kvinner: Amanda Nunes (BRA)

Fluevekt:, kvinner: Nicco Montano (USA)

Stråvekt, kvinner: Rose Namajunas (USA)

Shevchenko var storfavoritt før møtet med mesteren, og de fleste bookmakere ga under 1,10 i odds på seier til utfordreren.

Så sent som torsdag uttalte Shevchenko at hun ikke følte seg trygg på at det kom til å bli noe av kampen.

- Jeg tviler ikke lenger når jeg ser henne foran meg inne i buret. Bare da vil jeg være trygg på at dette kommer til å skje, sa Shevchenko til ESPN.

Vektkutting til besvær

Vektkutting er et av de største samtaleemnene innen kampsport, og er en aktivitet som har ført til flere dødsfall de siste årene.

De fleste MMA-utøvere går kamper i vektklasser langt under sin naturlige vekt og kutter flere kilo det siste døgnet før innveiingen.

På den måten kan de være flere kilo over det vektklassen tilsier når selve kampen går av stabelen dagen etter innveiingen.

Et minimumsinntak av mat og drikke, samt bruk av badstue eller varme bad er det de fleste MMA-utøvere går gjennom det siste døgnet før innveiing.

Till klarte vektkravet



Stevnets hovedkamp går mellom weltervektmester Tyron Woodley og en annen utøver som har slitt med vektkutt før sine foregående kamper, Darren Till fra Liverpool.

Fredag veide imidlertid Till inn under 77 kilo og er dermed klar for tittelkampen.

Utfordreren er knepen favoritt, til tross for at Woodley er ubeseiret siden 2014 og har beseiret utfordrere som Robbie Lawler, Stephen Thompson og Demian Maia.

UFC 228 i Dallas kan du se på Viaplay fra 04.00 natt til søndag.

Se video av Darren Tills forrige vektkutt her:



