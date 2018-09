UFC-stjernen Jon Jones fikk 15 måneder - snart klar for comeback

Jon Jones fikk 15 måneders utestengelse for sin positive dopingprøve, avlagt 29. juli fjor. Dermed nærmer han seg comeback.

UFCs tidligere tittelholder i lett tungvekt Jon Jones, av mange regnet som tidenes beste MMA-utøver, nærmer seg comeback etter en dopingdom.

Det bekrefter USADA i en pressemelding natt til tirsdag, norsk tid.

Jones testet positivt for det anabole steroidet turinabol i en prøve avlagt dagen før hans møte med erkerivalen Daniel Cormier 29. juli i fjor.

31-åringen kunne i verste fall få en fire år lang utestengelse, i og med at dette var hans andre positive prøve, men USADAs jusprofessor Richard McLaren satt straffen til 15 måneder da han fant det bevist at Jones ikke hadde tatt prestasjonsfremmende midler med overlegg.

Jones stilte til høring med USADA denne helgen.

Jones ble testet åtte ganger i løpet av ti måneder rundt UFC 214 og testet kun positivt i konkurranse - den ene gangen han visste at han ville bli testet.

En 15 måneder lang karantene fra datoen prøven ble tatt, betyr at Jones kan konkurrere igjen fra og med 28. oktober - åtte dager før UFC 230 i New York.

Stevnet har ennå ikke en offisiell hovedkamp, og det er ventet at Jones kan komme til å bli stevnets hovedattraksjon.

It’s difficult to express myself at this moment but I can definitely say my heart is filled with gratitude and appreciation. I want to thank all of you who have stood by me during the toughest stretch of my life. — Jon Bones Jones (@JonnyBones) September 20, 2018

It has meant the world to me and always will. But now is the time to shift the focus front and center to the road ahead. Greatness is what I’m chasing and the path to reclaiming my throne is now officially open. Comeback Season begins now — Jon Bones Jones (@JonnyBones) September 20, 2018

Alexander Gustafsson, Anthony Johnson og Stipe Miocic trekkes fram som mulige motstandere for Jones i et comeback.





31-åringen er ubeseiret i sin karriere, sett bort fra en diskvalifisering for ulovlige albuer i en kamp mot Matt Hamill i 2009.







Siden han tok tittelen fra Mauricio Shogun Rua i 2011, har han beseiret kjente utøvere som Quinton Jackson, Lytoto Machida, Rashad Evans, Vitor Belfort, Chael Sonnen, Alexander Gustafsson og Daniel Cormier.

Nyheten om Jones' reduserte straff fikk en blandet mottakelse i MMA-miljøet:

Now I understand #usada is n.1 bullshit people.

To much politics. — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) September 20, 2018

You ever hear people say “MMA is fake” or “UFC is fixed”? This Jon Jones shit is what they mean, it’s not the outcomes but the idea of “sport” itself that is fixed. Money rules all. What a fucking joke — “Filthy” Tom Lawlor (@FilthyTomLawlor) September 19, 2018

I guess UFC 230 has a main event now. #JonJones vs #AlexanderGustafsson 🤜🤛 @ufc — Manny Gamburyan (@MannyGamburyan) September 20, 2018

Welcome back @JonnyBones 2.0! — Siyar The Great (@Siyarized) September 20, 2018

FUCK USAD This shit is fake — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) September 20, 2018

No shade to JJ but no one is surprised by this arbitrary decision , USADA is steadily losing respect in the fight community to the point of questioning why they even exist 🤨 https://t.co/AhVmwBvBEr — Curtis Blaydes (@RazorBlaydes265) September 20, 2018

They're all on steroids🙄

How do you deter a repeat drug user? Dont test him when suspended. Dont give him the 4yr or 2yr suspensions. Instead gift him a 15month deal expiring a week before one of the biggest shows in #NewYork #MoneyTalks @ufc @usantidoping @UFC_CA @dc_mma https://t.co/FXlZhqVLQs — Arjan Singh Bhullar (@TheOneASB) September 20, 2018

