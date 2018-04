UFC-stjernen Paige VanZant åpner opp om voldtekt

Forteller åpent om gjengvoldtekt i ny bok.

En av UFCs mest profilerte kvinnelige utøvere, Paige VanZant, forteller i sin nye selvbiografi om voldtekt og påfølgende mobbing da hun gikk på High School i Oregon.

VanZant, som fylte 24 år i mars, skriver at hun ble skjenket full på en fest og at flere av guttene på stedet voldtok henne, uten at hun kunne forsvare seg.

- De sender meg rundt. De endrer på posisjonen min, og jeg klarer ikke å kjempe imot. Armene og beina mine er som våt sement på kroppen min, og på hjernen er det tykk tåke. Jeg er våken og bevisst, men kroppen føles død. Jeg vet hva som skjer, men jeg kan ikke gjøre noe for å stoppe det. Jeg har ingen stemme eller noe annet valg enn å overgi meg, be og håpe at det stopper snart, skriver VanZant i boken.

Ble mobbet

Med voldtekten fulgte flere ubehagelige opplevelser for tenåringsjenta. Ryktene om at hun hadde hatt sex med flere gutter på skolen begynte å spre seg. VanZant, som tidligere het Sletton, ble kalt "Paige Slutton" på skolen, noe som til slutt endte med at hun skiftet navn.

24-åringen, som økte sin popularitet i USA kraftig med sin deltakelse i Dancing with the Stars i fjor, følte at hun måtte gå ut med sine opplevelser, etter å ha fått gjentatte spørsmål om det.

- Jeg skrev ned mye i skoletiden. Det kom til et punkt der jeg følte at jeg måtte dele dette. Jeg har blitt spurt så mye om det, og det er på tide å være ærlig. Hvis jeg skulle si noe om det, var den beste måten å gjøre det på, å skrive det ned og la folk lese om det. Det trenger ikke å komme ut av min munn, men folk kan lese min historie, sier VanZant til MMAfighting.com.

FIGHTER: Paige VanZant er blant UFCs mest profilerte kvinnelige utøvere.

Vil hjelpe andre

UFC-profilen sier at en av grunnene til at hun nå forteller åpent om hendelsene, er at hun ønsker å være et forbilde og en talsperson mot mobbing.

- Det vanskeligste for meg var mobberne. Det dyttet meg bare lenger ned, at ingen var der for meg.

VanZant har allerede møtt flere jenter i samme situasjon, som har tatt kontakt med henne gjennom sosiale medier. Nå vil hun vise at man kan komme sterkt tilbake fra opplevelser som den hun selv var gjennom.

- Det får meg nesten til å føle at alt jeg gikk gjennom, var verdt det. At jeg gikk gjennom det for en grunn. Hvis det jeg forteller i boken kan forandre livet til noen, da var det ikke til ingen nytte. Da var det ikke så forferdelig. Da var det ikke en tragedie.

I find peace in violence. Et innlegg delt av Paige VanZant (@paigevanzantufc) Feb. 8, 2018 at 12:29 PST

🖤 Et innlegg delt av Paige VanZant (@paigevanzantufc) April 4, 2018 at 3:01 PDT

Mest sett siste uken