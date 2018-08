UFC-stjernen slaktes for Instagram-video

Khabib Nurmagomedov kritiseres for å opptre nedverdigende overfor hjemløse.

Khabib Nurmagomedov, som møter Conor McGregor i kamp om tittelen i lettvektklassen i UFC 6. oktober er i hardt vær.

Dagestaneren la nylig ut en video på Instagram der fetteren hans, Abubakar Nurmagomedov, får hjemløse personer til å ta pushups for penger.

Abubakar, som også er MMA-utøver, holder en seddel foran en av personene før han tilsynelatende trekker den til seg igjen og tvinger ham til å gjøre det igjen.

I bakgrunnen kan man høre Khabib, som filmer det hele, le og kommentere.

What are your thoughts on this video posted by Khabib of him and his cousin paying homeless people to do press ups for money... 🤔



Personally we feel it's disgusting and degrading.. Especially them constantly laughing at those involved.. 😡 pic.twitter.com/msE5i9ureE — The MMA Bible (@TheMMABible) August 6, 2018

UFC-fighter Jack Hermansson, som represtenterer Frontline Academy i Oslo, er blant de som reagerer på Nurmagomedovs oppførsel.

i like khabib but to thank god every two minutes and then do something like that to a homeless person, i want conor to feed you his left hand — d. (@haIfguard) August 7, 2018

The MMA community is doing an amazing job at not tolerating Khabib Nurmagomedov for dehumanizing and disrespecting homeless people in that video. I'm proud that I'm seeing more people speak against his actions than condoning them. — Alex Scaffidi (@alex_scaffidi) August 8, 2018

Khabib Nurmagomedov treating that homeless man in such a disrespectful and frankly shameful way displayed a lack of morality.



As a popular Muslim athlete in a society that finds reasons to hate us he should have a stronger sense of what is right and wrong. I expect better. — شيوعي لبناني (@ArabRevolt) August 8, 2018





Gigakamp mot McGregor venter

Khabib Nurmagomedov regnes som en av verdens beste fightere og er ubeseiret med 26 seirer og null tap i sin MMA-karriere.

Da Conor McGregor ble fratatt tittelen på grunn av inaktivitet, sikret Nurmagomedov seg beltet med seier mot Al Iaquinta 7. april.

6. oktober møtes Nurmagomedov og McGregor til det som ifølge UFC-promotor Dana White blir tidenes største UFC-kamp.

Det er ventet at kampen kan gjøre opp mot to millioner pay-per-view-salg bare i Nord-Amerika.

Fakta: Mest solgte UFC-PPV (Estimat)

1. UFC 202 - Diaz vs McGregor - 1,65 millioner

2. UFC 100 - Lesnar vs. Mir - 1,6 millioner

3. UFC 196 - McGregor vs. Diaz 1,5 millioner

4. UFC 205 - Alvarez vs. McGregor - 1,3 millioner

5. UFC 194 - Aldo vs. McGregor - 1,2 millioner Tallene viser antall solgte Pay-per-views i Nord-Amerika.

