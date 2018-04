UFC-tittelholder mener Nurmagomedov vil knuse McGregor

Daniel Cormier er sikker på at Khabib Nurmagomedov og Conor McGregor vil møtes i UFC-buret, og han er like sikker på utfallet.

Conor McGregor ligger an til å bli saksøkt fra flere hold etter at han gikk til angrep på en buss, som fraktet UFC-fightere fra et pressetreff i Brooklyn for to uker siden.

Den irske UFC-stjernen skal møte i retten New York 14. juni. Der skal han svare for angrepet som skadet Michael Chiesa og Ray Borg, samt to sikkerhetsvakter tilknyttet UFC.

Målet for angrepet var Khabib Nurmagomedov, som hadde et sammenstøt med McGregors lagkamerat Artem Lobov et par dager tidligere.

Når McGregor blir å se i UFCs oktagon igjen synes mer usikkert enn noen gang, men en kamp mot Nurmagomedov blir trolig større nå enn før slaget i Brooklyn.

- Kommer til å knuse Conor

Tittelholder i lett tungvekt, Daniel Cormier, er lagkamerat med Nurmagomedov og er helt klar på at McGregor vil få kjempetrøbbel mot dagestaneren.

- Han kommer til å fighte Conor McGregor. Det kommer til å skje. Jeg tror det kommer til å skje på grunn av pengene, det er den mest lønnsomme kampen for McGregor nå. Han skapte mer interesse for den kampen med de syke greiene han gjorde. Han kommer til å bli tatt ned og most, spår Cormier, som i likhet med lagkameraten er en sterk bryter.

Nurmagomedov sikret seg UFC-tittelen som ble tatt fra McGregor for halvannen uke siden, og mange MMA-fans drømmer nå om en storkamp mellom de to.

Cormier tror ingen kommer til å slå Nurmagomedov før han legger hanskene på hylla.

- Han kommer til å være fyren som aldri taper. De kommer ikke til å skjønne hvordan de skal håndtere ham. Han kommer til å være den eneste fyren som går gjennom hele denne greia uten å tape, fordi jeg er ikke sikker på at han kommer til å være her så lenge heller. Mens han er her, kommer ingen til å slå ham, sier Cormier ifølge MMAfighting.com.

KLAR TALE: Daniel Cormier mener Khabib Nurmagomedov vil knuse Conor McGregor i en eventuell kamp mellom de to.

- Slet med Chad Mendes

Cormier peker på at McGregor har trøbbel med motstandere med sterk bryting, noe som er Nurmagomedovs spesialitet.

- Når jeg ser Conor mot Chad Mendes ... Chad Mendes er en bra bryter, men han er liten. Han banket opp Conor i to runder helt til han kom seg opp, sier Cormier.

- Mendes gjorde det på ti dagers varsel. McGregor kommer seg ikke opp slik Al Iaquinta kom seg opp. Du ser hva som skjer når du blir sittende fast under Khabib. Du blir Edson Barboza og Michael Johnson, sier Cormier og sikter til motstandere som tidligere har måttet gi tapt for Nurmagomedov.

McGregors kamp mot Mendes ble satt i stand etter at José Aldo trakk seg fra møtet med iren sommeren 2015, og det hører med til historien at McGregor skal ha slitt med en kneskade, som gjorde at han ikke fikk trent bryting eller jiu-jitsu i oppkjøringen til kampen.

