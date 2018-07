Usikker UFC-fremtid for Meek

Ekspertene er delte i synet på Emil Meeks UFC-fremtid etter et nytt tap søndag.

HAMBURG (Nettavisen): Emil Meek gikk på sitt andre strake tap i UFC da polske Bartosz Fabinski ble for sterk og dro i land en poengseier i Hamburg søndag.

Meek har i utgangspunktet en kamp igjen på kontrakten med UFC, men det betyr ikke nødvendigvis at nordmannen får muligheten til å fullføre kontrakten.

De tre øvrige nordmennene som har konkurrert i UFC, Dan Evensen, John Olav Einemo og Simeon Thoresen, ble alle sagt opp etter to strake tap i organisasjonen.

Nå gjenstår det å se om Meek lider samme skjebne.

Usikker framtid

Ryan O'Leary, som driver nettstedet MMAViking.com og følger den nordiske MMA-scenen tett, er usikker på om Meek får flere sjanser i UFC.

- Jeg er ikke sikker på om Emil Meeks neste kamp blir i UFCs oktagon. Med færre og færre stevner i Europa, er det mindre rom for lokale fightere, sier O'Leary til Nettavisen.

MMA-journalisten mener likevel det er en mulighet for at Meek kan få en kamp til, delvis på grunn av underholdningen han bidrar med.

- Emil er en som utgjør en forskjell med måten han klarer å tiltrekke seg oppmerksomhet og underholde. Det kan gjøre at UFC vil gi ham en kamp til. Jeg tror fremdeles fremtiden er lys for Emil, som har vist klar framgang i bryting, submissions og utholdenhet siden han begynte å legge oppkjøringene sine til Las Vegas.

USIKKER: Ryan O'Leary, som driver nettstedet MMAViking.com, er usikker på om Emil Meek får flere sjanser i UFCs oktagon.

I sine to siste kamper har Meek møtt brytere, som baserer taktikken sin på å ta ned motstanderen og kontrollere inn seieren på poeng - den rake motsetningen til Meek selv.

O'Leary mener matchmakingen ikke har vært optimal for UFC-nordmannen.

- Emil Meek har vist at han har styrke og ferdigheter til å konkurrere med de beste i verden. Dessverre har han møtt på to verdensklasse-grapplere i Kamaru Usman og Bartosz Fabinski. Det er veldig lite rom for feil mot disse fighterne som ligger på deg og fokuserer på kontroll og å vinne på poeng, sier O'Leary.

Britene tror på ny Meek-sjanse

Britiske Jim Edwards, som jobber for svenske MMANytt, har større tro på at Meek får en sjanse til i UFC, til tross for to strake tap.

TROR PÅ NY MEEK-SJANSE: Jim Edwards tror Meek får en ny sjanse i UFC.

- Jeg synes kampen mot Fabinski var mer underholdende enn hans forrige kamp mot Kamaru Usman. Personlig tror jeg han tar med seg nye fans inn. Han har hatt to tøffe tap, den siste var litt jevnere, og han viste hjerte i tredje runde. Weltervekt er en travel vektklasse, og det taler ikke til hans fordel. Men i øyeblikket er det ikke mye talent som kommer fra den regionen i verden, spesielt i den vektklassen, så jeg tror han får en sjanse til, sier Edwards.

Da Nettavisen spurte UFC-kommentator Dan Hardy om et nytt Meek-tap kunne bety slutten på UFC-karrieren før søndagens kamp, svarte den tidligere weltervekteren følgende:

- Det er alltid en mulighet for det. Det kommer helt an på hvordan kampen spiller seg ut. Det er det det handler om. UFC beholder deg hvis du er interssant og hvis fansen vil se deg konkurrere. Fordelen han har, er at det ikke er veldig mange kjente skandinaviske fightere. Så lenge han gjør det ok, vil han alltid ha en plass i oktagonet. Han klarer å tilkalle seg mye oppmerksomhet, og UFCs markedsavdeling trenger det. De trenger noen som markedsfører seg selv, og han er veldig god til det. Grunnlaget er prestasjonene og resultatene, men han har alt annet. Han må bare få en rekke med seire.

Meek presenterte seg på den store scenen og sikret UFC-kontrakten med en oppsiktsvekkende knockout mot Rousimar Palhares i Milano i 2016.

Oppturen fortsatte med poengseier i UFC-debuten mot kanadiske Jordan Mein i Toronto samme år. Tapene mot Kamaru Usman og Bartosz Fabinski gjør imidlertid at UFC-fremtiden nå synes usikker.

