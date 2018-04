Viasat dropper Brækhus

Det bekrefter kanalen.

Kanalen bekrefter dette overfor Dagbladet fredag.

- Vi skal ikke sende kampen mellom Cecilia Brækhus og Kali Reis, sier Stian Aune Kleppo i Viasat til avisen.

Brækhus og Reis møtes i ringen natt til 6. mai, men nå er det altså fare for at norske fans kan bli snytt for å se kampen.

Vises på HBO



TV-kanalen har vært fast leverandør av alle Brækhus' kamper siden 2010, men nå ser dette samarbeidet ut til å være over.

Torsdag ble det kjent at kampen mellom de to vises på hovedkanalen til den amerikanske kanalen HBO.

Dermed skriver den norske boksedronningen historie igjen.

- Kampen min blir én av to hovedkamper på HBO. Det kommer til å bli helt gigantisk, sa Brækhus til NTB.

36-åringens oppgjør mot Reis skulle i utgangspunktet sendes på HBO Latino, mens høydepunktene skulle bli vist på hovedkanalen.

Nå er imidlertid kampen flyttet opp til hovedkanalen, og Brækhus skriver med det historie. Hun blir første kvinnelige bokser som vises på den amerikanske storkanalen.

- Det blir et historisk øyeblikk. HBO har aldri tidligere vist en kvinnelig fighter. Hun har skapt historie i Norge, og hvis det er noen som fortjener dette så er det henne. Med hennes personlighet og stil tror jeg hun kan bli en like stor stjerne i USA som hun er i Norge, sa promotor Tom Loeffler til NTB.

Vil toppe opplevelsen



Brækhus, som tok proffboksing tilbake til Norge og bokset fire kamper i hjemlandet før hun vendte snuten mot USA, blir den siste bokseren i ringen i Carson sør for Los Angeles før hovedkampen mellom Gennady Golovkin og Vanes Martirosya.

Hun har tidligere uttalt at hun ønsker å toppe opplevelsen det var å bokse sin første kamp på norsk jord. Nå skal hun igjen skape historie, denne gangen i boksegale USA.

Bergenseren møter 32 år gamle Kali Reis, som i utgangspunktet bokser i mellomvekt. Brækhus avfeier snakk om at Reis kun blir et obligatorisk hinder på veien videre i karrieren.

- Hun er ranket som nummer to i mellomvekt, og er tidligere verdensmester. Folk trodde jeg bare skulle ta en kamp, knocke ut motstanderen og se bra ut, men det er ikke slik i det hele tatt. Reis har visst om denne kampen i nesten to måneder og er i storform.

