Kampsportutøver i retten for grov mishandling av samboeren

En kampsportutøver møtte mandag i Oslo tingrett tiltalt for blant annet å ha slått, sparket og ha tatt kvelertak på sin samboer.

– Volden har blant annet medført sprukket blindtarm, hjernerystelse, lysømfintlighet, brukket nese, skulder ut av ledd, blåmerker og hevelser, skriver påtalemyndigheten i tiltalen.

Volden pågikk ifølge tiltalen jevnlig fra sommeren 2018 til våren 2019.

Mannen i 30-årene er også tiltalt for frihetsberøvelse, blant annet ved at han nektet kvinnen helsehjelp, tok fra henne mobiltelefonen og blokkerte utgangsdøren, og for trusler og krenkende atferd mot kvinnen.

– Den nedsettende og krenkende atferden har blant annet bestått i at han har helt vin over henne, og tvangsfôret henne med mat, skriver påtalemyndigheten.

Tiltalen omfatter også flere andre fornærmede. Kampsportutøveren skal blant annet ha utøvd vold mot en billettkontrollør og ha truet to andre personer.

Han er også tiltalt for oppbevaring av 93 gram hasj og flere trafikkovertredelser.

Mannens forsvarer har foreløpig ikke besvart NTBs henvendelser mandag.

Det er satt av ti dager til saken i Oslo tingrett.

