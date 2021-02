Kamuflering av den russiske smørebussen vekker oppsikt i VM: - Et trist syn

Russerne har dekket til smørebussen på parkeringsplassen utenfor langrennsarenaen i Oberstdorf.

OBERSTDORF (Nettavisen): I verdenscupen har de russiske langrennsløperne konkurrert med røde drakter, russisk flagg på armen og «RUS» på det ene beinet.

I VM er det imidlertid andre regler som gjelder.

På grunn av brudd på dopingreglene er nemlig Russland utestengt fra alle VM og OL de neste to årene. De russiske utøverne, som ikke er tatt i juks, kan konkurrere under nøytralt flagg i Oberstdorf.

Dermed kan de ikke bruke det russiske flagget eller russiske logoer - heller ikke på smøretraileren laget har med seg til den tyske VM-byen.

På parkeringsplassen der lagenes smøretrailerne står på rekke og rad ved siden av VM-løypa, er det hengt opp et hvitt kamuflasjetrekk over de russiske bilene.

Trener Iversen: - Trist syn

Landslagstrener for de norske langrennkvinnene Ole Morten Iversen har også bitt seg merke i dette.

- Jeg så det i går, jeg også. Jeg trodde det var en sånn gimmik og en ny sponsor som skulle avdekkes, men så skjønte jeg hvorfor, sier Iversen til Nettavisen.

Den norske landslagstreneren vil ikke kommentere om han synes russerne har fått en streng nok straff, men erkjenner at han gjerne skulle vært hele saken foruten.

- Det er jo et litt trist syn, men samtidig en pris de må betale med den historien de har, sier Iversen.

Russland-treneren: - Jeg er så lei

Det var svenske Aftonbladet som omtalte saken først. Russlands tyske landslagstrener Markus Cramer sier til avisen at han er lei av hele situasjonen.

- Vi får ikke bruke det russiske flagget eller emblemet. Jeg er så lei av dette. Det startet i 2015 og tar aldri slutt. En eller annen gang må denne historien få en slutt, så vi kan gå tilbake til et normalt liv, sier Cramer til Aftonbladet.

Tyskeren sier utøverne sliter med å forstå hvorfor de kan konkurrere under det russiske flagget i verdenscupen, men ikke i mesterskap.

- Vi har startet på nytt. Vi har nye, unge løpere. Vi gjør alt vi kan, samarbeider med alle organisasjoner som vil. Vi viser at vi er et rent lag. De kan komme og teste løperne våre når de vil. Blodtester, urintester, hva de vil, sier Cramer.

Bjervig: - Fint at det blir tydeliggjort

Norges langrennssjef Espen Bjervig har også lagt merke til den russiske smørertraileren.

- Det ligger en dom der som gjør at Russland ikke kan delta på mesterskap. Da er det fint at det blir tydeliggjort at de ikke kan delta som nasjon. Da blir det dekket til og det minner oss om at her er det faktisk noen som har brutt regelverket, sier Bjervig til Nettavisen.

Langrennssjefen har imidlertid forståelse for at det påvirker de russiske utøverne.

- Jeg skjønner at det gjør det, men jeg synes det er greit at det blir markert på den måten, at her er det ikke Russland som deltar, men utøvere fra Russland som deltar.

- Men er det nok?

- Det får være opp til WADA og CAS å være dommere, men jeg synes det er fint at den dommen som har kommet blir markert, at utøvere og alle nasjoner ser at dommen blir håndhevet.

Ski-VM i Oberstdorf starter med klassisk sprint for både kvinner og menn torsdag.

