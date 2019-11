Kamworor og Jepkosgei vant New York maraton

Geoffrey Kamworor og Jocyline Jepkosgei sørget for kenyansk seier i begge klasser i New York maraton. Foto: Richard Drew, AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Geoffrey Kamworor vant New York maraton for annen gang søndag, mens Jocyline Jepkosgei sørget for kenyansk seier også i kvinneklassen.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Kamworor la landsmannen Albert Korir bak seg i sluttfasen av løpet og krysset mållinjen i Central Park på tiden 2.08.13. Korir ble toer 23 sekunder bak, mens etiopiske Girma Bekele Gebre ble nummer tre. Kamworor vant New York maraton også i 2017, mens han ble nummer tre i fjor. Fjorårsvinner Lelisa Desisa brøt tidlig, en snau måned etter at han ble verdensmester i Doha. Jepkosgei vant første gang hun prøvde seg på maratondistansen. Med 2.22.38 var hun bare sju sekunder fra løyperekorden. Hun løp fra fjorårsvinner Mary Keitany mot slutten av løpet. Keitany jaget sin femte seier i New York maraton, men måtte nøye seg med 2.-plass. Hun var slått med 56 sekunder. Ruti Aga fra Etiopia ble nummer tre. Det var flere enn 50.000 deltakere i verdens største maratonløp. (©NTB)