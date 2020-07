Kan vrake millionstøtte: Nå er Trøims VIF-avgjørelse utsatt

Fremdeles uklart om Tor Olav Trøim er med videre i Vålerenga.

Ifølge dokumentene til årsmøtet til Vålerenga Fotball Elite fremkom det at Tor Olav Trøim hadde garantert for et driftstilskudd eller lån på 13,9 millioner kroner i 2020 gjennom sitt eierselskap Magni Sports AS.

Samarbeidsavtalen mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS, som er heleid av Trøim, kan hvert år sies opp innen 30. juni med virkning fra 31. desember samme år.

Fristen for oppsigelse av avtalen er nå passert, men Vålerenga har enda ikke kommunisert hva som skjer videre med samarbeidet.

Les også: Vålerengas rike onkel i skvis: Må bestemme seg innen denne fristen

- Ingen dramatikk

Nettavisen har vært i kontakt med daglig leder Erik Espeseth for å høre om det er en avklaring rundt situasjonen.

- Har ikke så mye å melde vedrørende dette spørsmålet, annet enn at denne avgjørelsen er utsatt til over ferien, skriver Espeseth i en e-post til Nettavisen.

Oslo-klubbens daglige leder melder videre at ting enda ikke er avklart og at alle interne involverte, såvel som styret, ansatte og medlemmer vil få nyheter om dette når det er klart.

- Det betyr ikke at det er noe dramatikk i dette. Det er utelukkende praktiske årsaker, fortsetter han.

Daglig leder i Vålerenga fotball, Erik Espeseth, sier at det ikke er noe dramatikk rundt avgjørelsen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

Vålerenga skal i likhet med alle andre klubber ha gått glipp av flere millioner i inntekter som følge av situasjonen norsk fotball har vært gjennom de siste månedene.

Allerede før sesongen gjorde klubben store økonomiske kutt.

Trøim har også vært rammet hardt av korona-krisen og har tapt store verdier de siste månedene.

Klubben hadde i utgangspunktet budsjettert for et langt lavere tilskudd fra eieren i 2020 enn det han hadde garantert for.

Les også: Hevder han ble fryst ut av Deila. Nå vil han oppfylle den store drømmen

Spillersalg og permitteringer

Samtidig som klubben balanserer seg gjennom utfordrende økonomiske tider, er store deler av administrasjonen i klubben fremdeles 50 prosent permittert.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra ansatte i klubben. De har ikke ønsket å uttale seg om den nåværende situasjonen.

Dag-Eilev Fagermo og resten av det sportslige apparatet har små ressurser til å forsterke troppen. De hentet allikevel Benjamin Stokke fra danske Randers i slutten av juni, samtidig som de sendte flere spillere på lån til OBOS-ligaklubber.

Les også: Da Fagermo ble konfrontert med Børven-bråket, kom svaret kontant: - En av grunnene til at jeg er her

Aron Dønnum kan gi klingende mynt i kassen på Oslo-øst. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Spillersalg kan være en løsning for å trygge klubbens økonomi fremover. Aron Dønnum har tidligere blitt nevnt som en av spillerne med størst salgspotensial i troppen per dags dato.

Nettavisen vet at interessen for kantspilleren er økende og at det kan skje ting rundt 22-åringen allerede i det kommende vinduet.

Dønnum ønsket ikke å kommentere noe om eventuell interesse fra utenlandske klubber etter Vålerengas kamp mot Aalesund lørdag.

- Det har jeg ikke hørt noe om. Du får ikke noe fra meg angående det, var Dønnums svar til Nettavisen da.

Les også: Haugesunds Alexander Stølås skadet seg stygt forrige sesong. Etter kampen mot Brann kom Davy Wathne med en lite hyggelig beskjed