Kane avgjorde for Tottenham i sluttminuttene

Spurs' noterte sitt 150. Premier League-mål da han sikret tre poeng mot West Bromwich.

WEST BROMWICH - TOTTENHAM 0-1:

Spurs-laget spilte ingen gnistrende kamp og gikk mot poengtap på The Hawtorns, men etter 88 minutter dukket Harry Kane opp.

27-åringen ventet inne i feltet, kom først på et innlegg fra Matt Doherty og headet mot mål. Ballen snek seg over en utrusende Sam Johnson og dalte ned i nettmaskene til scoring og tre poeng for José Mourinhos mannskap.

Scoringen markerte ikke bare for B på kupongen, men var også Kanes 150. mål i Prermier League-sammenheng.

1-0-seieren gjør også at Tottenham nå topper Premier League-tabellen før den resterende runden spilles senere søndag.

Kampen startet godt for Tottenham. Etter 13 minutter fikk Heung-min Son en alle tiders mulighet når han ble spilt fri i 16-meteren. Angriperen hadde masse tid, men klarte ikke å prikke ballen forbi flere WBA-forsvarere og keeper. Resten av omgangen var det hjemmelaget som skapte flest sjanser.

Nærmest kom de blå- og hvitstripete da Callum Robinson vippet inn et innlegg mot spisskollega Karlan Grant. På streken var Eric Dier på plass med en viktig berøring og hindret scoring.

Etter hvilen var Gareth Bale frampå på et innlegg fra Kane, men den nyankomne waliseren rakk ikke fram i tide. Midtbanemann Giovani Lo Celso kom inn etter en drøy time og fikk nesten umiddelbart muligheten. Hans avslutning fra seks meter gikk imidlertid utenfor.

London-laget måtte imidlertid stange lenge mot Slaven Bilic' WBA-lag. Vertene fikk kampen inn i sitt spor store deler av tiden, og etter 70 minutter var de også svært nære å ta ledelsen.

Conor Gallagher var kun centimetere unna å sende sitt lag i ledelsen da han tok Tottenham-keeper Hugo Lloris på feil fot.

Den franske keeperstjernen ble bare stående å bivåne ballen, som heldigvis for hans del smalt i stolpen og forsvant ut igjen.

Deretter tok Tottenham mer og mer over, og til slutt ble Kane den store helten, som så mange ganger tidligere.

WBA ligger på 18.-plass med kun tre poeng.