Kane får kritikk etter United-møtet

Tidligere Spurs-spiss kritisk til Harry Kanes prestasjon mot Manchester United.

Den engelske landslagsspissen var tilbake på banen for første gang på over et halvt år for Tottenham da laget fikk besøk av United.

Det blir imidlertid ingen stor kveld for Kane.

Tottenhams stjernespiss maktet ikke å skape en eneste sjanse eller i det hele tatt få en avslutning på mål i løpet av kampen.

Kane var også kun nær ballen 36 ganger i oppgjøret som endte 1-1 etter scoringer av Steven Bergwijn og Bruno Fernandes.

Får kritikk

Nå får Spurs-angriperen kritikk fra den tidligere Tottenham-spissen Darren Bent.

Han mener Kane ikke var i nærheten av det nivået som kreves av ham.

- Det så ut som Harry Kane ikke har funnet formen i det hele tatt. Han hang ikke med i det hele tatt, sier Bent til Football Insider.

- Det var ikke sånn at Tottenham spilte med én mann mindre, men han har ikke funnet formen ennå, påpeker Bent.

TIDLIGERE SPURS-SPISS: Darren Bent har spilt for en rekke Premier League-klubber, inkludert Tottenham Hotspur. Foto: Neal Simpson (Pa Photos)

Den tidligere Tottenham-spissen oppfordrer imidlertid Spurs til å fortsette med å bruke Kane i kampene som kommer.

- Den eneste måten Harry Kane skal finne tilbake formen på er å spille kamper. Han trenger å spille kamper, sier Bent.

Ute i over et halvt år

At Kane er ute av kampform kan forklares med at engelskmannen ikke har spilt kamper på over et halvt år.

Tottenham-stjernen pådro seg en skade i en hamstring tidligere i sesongen og måtte på operasjonsbordet.

26-åringen har brukt koronapausen på å trene seg opp igjen og fikk nylig skryt av Jose Mourinho for innsatsen han har lagt ned.

SKADET: Harry Kane måtte ut med skade mot Southampton i januar. Foto: Mark Kerton (Pa Photos)

- Passer ikke Mourinhos spillestil

Paul Merson, tidligere Arsenal-spiller og nå ekspert for Sky Sports, tror imidlertid noe av Kanes problemer også skyldes at spissen ikke får skinne i Jose Mourinhos system.

Merson er i likhet med Bent klar på at Kane ikke er i form, men tror samtidig at spissen vil vurdere sin fremtid i Tottenham på grunn av Mourinhos spillestil.

- Jeg tror han vil tenke seg nøye om etter sesongen. Jeg tror virkelig det. Jeg kan ikke se for meg at han scorer 25-30 mål neste sesong med måten Mourinho ønsker å spille på, forteller Merson.

Kane scoret riktignok syv mål på ti kamper under Mourinho før han ble skadet.

Det er ventet at Spurs-spissen får sjansen igjen når Tottenham møter West Ham i neste seriekamp førstkommende tirsdag.

Tottenham ligger for øyeblikket på 8. plass i Premier League, men har forsatt et håp om å klatre opp til den viktige fjerdeplassen som gir Champions League-spill neste sesong.