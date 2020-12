Kane: Fortsett markering mot rasisme før kamp

Tottenham-angriper Harry Kane oppfordrer sine spillerkolleger i England om å fortsette kampen mot rasisme ved å knele før kamp.

Kane mener markeringen er et viktig element i å lære unge at man ikke skal tåle rasisme verken i fotballen eller i samfunnet for øvrig.

– Vi utgjør en enorm plattform der vi kan få vår stemme hørt over hele verden, sier Kane til BBC Radio 5 Live.

Å gå ned på kne ble introdusert som en antirasistisk markering på fotballbaner over hele verden i kjølvannet av George Floyd-dødsfallet i USA i mai.

– Jeg synes vi skal fortsette å gjøre det, sier Kane som et svar på at enkelte fotballedere mener markeringen har mistet betydning.

Queens Park Rangers-sjef Les Ferdinand besluttet i september å slutte med markeringen, noe Kane mener er synd.

– Av og til glemmer folk at vi blir sett av millioner av mennesker, sier 27-åringen.

(©NTB)

Reklame Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar