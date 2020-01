Kane må operere - ute til april

José Mourinho må klare seg uten sin kanskje viktigste spiller i lang tid.

Spissen måtte gå av banen mot Southampton etter å ha satt ballen i mål. Den engelske landslagsspilleren ble imidlertid avvinket for offside i situasjonen, og vondt ble til verre da han holdt seg til baksiden av låret.

Nå opplyser Tottenham at spissen må operere for å bli kvitt skaden, og at han ikke vil returnere til trening før i april.

Det betyr at Spurs-kapteinen kjemper for å rekke sesonginnspurten. Situasjonen gjør også at Mourinho kan komme til å se seg rundt på overgangsmarkedet i januar for en erstatter på spissplass.

Harry Kane gjorde lite ut av seg og måtte også ut med skade etter 74 minutter i den nevnte kampen mot Southampton. 26-åringen strakk seg for å sette ballen i mål, men flagget kom opp for offside samtidig som Kane fikk en kjenning.

Situasjonen ble også starten på noen marerittaktige minutter for Tottenham.

I det Kane satt ballen i mål tok Tottenham-spissen seg umiddelbart til baksiden av låret. Dermed måtte Kane forlate banen med en skade minuttet etter målet ble annullert av dommeren.

- Han må rett og slett sette seg på benken. Det ser ut som en lårstrekk. Det er den type skade som kan holde spissen ute en periode, kommenterte Peder Mørtvedt hos TV2.