Kane med hat trick da England slo tilbake etter Sterling-bråket

England scoret sju ganger på hjemmebane mot Montenegro og er klare for EM-sluttspillet i 2020.

ENGLAND - MONTENEGRO 7-0:

Det engelske landslaget hadde få problemer med å sikre plassen i neste års EM-sluttspill da Montenegro ble feid av banen på Wembley torsdag kveld.

Tottenhams Harry Kane ble den store spilleren med sine tre scoringer.

I forkant av oppgjøret var det mye bråk rundt det engelske landslaget på grunn av en episode mellom stjernen Raheem Sterling og Liverpools Gomez.

I etterkant av at Liverpool slo Manchester City i Premier League skal Sterling ha gått til angrep på Gomez da landslaget samlet seg i London tidligere denne uken.

Saken har skapt enorme overskifter i England. Ifølge Daily Mail skal Liverpools Gomez ha blitt buet ut av engleske fans på Wembley, da han ble byttet inn.

11 mål i 2019



Når dte gjelder Kane står han nå bokført med 11 landslagsmål i kalenderåret 2019. Det er det beste siden Peter Crouch scoret like mange i løpet av 2006, ifølge Opta.

Rekorden er for øvrig på 12 mål på et år. George Hidson (1908) og Dixie Dean (1927) er de to England-spillerne som har nettet 12 i løpet av et kalenderår.

Til pause ledet hjemmelaget med hele 5-0 og kampen var i realiteten avgjort.

Liverpools Alex Oxlade-Chamberlain scoret det første målet, mens Harry Kane nettet sitt første for kvelden da han la på til 2-0 etter rundt 16 minutters spill.

Tottenham-stjernen satte inn sitt andre mål noen minutter senere, før Manchester United-profilen Marcus Rashford satte inn Englands fjerde nettkjenning.

Kane fullbyrdet hat tricket sitt i det 35. minutt og ordnet 5-0 ved pause.

- BUET UT. Liverpools Joe Gomez skal ha blitt buet ut av Englands fans i etterkant av bråket med Raheem Sterling. Foto: Montasje (NTB scanpix)

Andre omgang ble en litt roligere affære og England gjorde flere bytter. Målscorerne Kane og Oxlade-Chamberlain gikk ut. James Maddison og Tammy Abraham kom inn.

Klare for EM



Etter 65 minutter kom Englands sjette da Aleksandar Sofranac satte den i eget nett.

Innbytter Tammy Abraham fikset 7-0 fem minutter før full tid.

Resultatet betyr at England topper gruppe A med sine 18 poeng etter sju kamper. De er fem poeng foran Tsjekkia og seks foran Kosovo når én gruppekamp gjenstår.

Det var mye oppstyr i forkant av torsdagens match, etter at stjernen Raheem Sterling ble vraket til oppgjøret på grunn av en krangel med Liverpools Joe Gomez.

Sterling skal angivelig ha gått til angrep på kollegaen da landslaget samlet seg i London tidligere i uka og landslagssjef Southgate tok raskt avgjørelsen om at Sterling ikke skulle spille mot Montenegro. England klart seg helt greit uten stjernen.