Kane satte målrekord - lagkompisen ble slaktet

Burnleys genierklærte forsvar i oppløsning etter kontroversiell straffe.

BURNLEY - TOTTENHAM 0-3:

Før lørdagens oppgjør mot Tottenham på Turf Moor hadde Burnley holdt nullen i tre strake kamper Premier League. Bare tre baklengsmål var statistikken man kunne vise til på eget gress.

Det flotte tallet fikk en solid sprekk med Tottenham og storscorer Harry Kane på besøk. Feilene bakover på banen var uvanlig mange for East Lancahsire-klubben, som kanskje skal være fornøyd med at det bare ble tre mål imot.

Klasseforskjellen til tross, det var ikke alle av Spurs-spillere som fikk en overvekt av ros for innsatsen. Dele Alli måtte tåle mye tyn for måten han skaffet gjestene straffe på tidlig i kampen.

En av Allis kritikere er TV 2s studioekspert Trevor Morley. Eks-spissen trakk en parallell til 1960-tallsfilmen «The Good, the Bad and the Ugly» da han ble bedt om å beskrive Spurs-stjernens egenskaper som spiller.

Etter å ha rost midtbanespillerens gode ballberøringer og pasninger, og kommet med tilsvarende kritikk for Allis seine og kyniske taklinger, kom beskrivelsen av 21-åringens skuespill på banen.

- Juks



- Dette er det stygge. Det der er juks. Dette er filming og oppkonstruert. Det er definivt skuespill og ikke et naturlig fall. Folk kommer til å argumentere med at det er kontakt, men jeg kommer alltid til si at dette er en kontaktsport. På et eller annet tidspunkt må vi få satt en stopper for dette, tordnet Morley i TV 2s sending.

FÅR HØRE DET: Dele Alli, her i duell med Burnleys Ben Mee.

- Folk sier at alt er straffe fordi om man er borti en annen spiller. Du ser foten kommer foran ham her, men han er allerede på vei ned. Han setter faktisk den bakerste foten resolutt ned i bakken. Han går ned før de er borti hverandre, og det er veldig lite kontakt. Vi har sett ham få gult kort for det før, og vi har sett ham få straffer for det, fortsatte den tidligere West Ham-profilen.

Morley fikk støtte av ekspertkollegaen Simen Stamsø Møller, som tror Dele Alli nå kan vente seg karantene for filming. Både Oumar Niasse fra Everton og West Hams Manuel Lanzini er blitt straffet med utestengelser for det samme de siste ukene.

Alli mottok i tillegg et fortjent gult kort lørdag, allerede i fjerde spilleminutt, for en takling som i beste fall var dårlig beregnet.

- Alli er akkurat nå kanskje den mest forhatte spilleren i Premier League. Sånn tolker jeg det. Han går både inn for de stygge taklingene og disse filmingene, påpekte Simen Stamsø Møller.

Kane-show



Harry Kane satte uansett det tidlige straffesparket i mål. Samme mann tok vare på sjansen og økte til 2-0 da kaptein Ben Mee hadde mistet ballen i farlig posisjon drøy midtveis i andre omagang.

Storscoreren var heller ikke ferdig med det. Kane-mål nummer tre kom elleve minutter før full tid. Det sørget for at spissens scoringsantall er oppe i meget sterke 53 mål i kalenderåret 2017.

36 av dem er kommet i Premier League. Bare Alan Shearer har klart det samme antallet i ligaen, for Blackburn i 1995.

- Jeg er klar over at jeg har tangert Alan Shearers rekord. Før denne kampen trodde jeg at jeg kunne få inn et par, og så har vi også kampen mot Southampton igjen, uttalte Kane til BBC om målrekorden.

Spissen passet også på å ta den kritiserte lagkameraten Alli i forsvar.

- Jeg synes Dele Alli spilte glimrende i dag. I den duellen i første omgang gikk begge for ballen, og jeg mener straffen var straffe, poengterte Kane.

Han er nå også delt toppscorer i denne sesongens Premier League med 15 mål. Liverpools Mohamed Salah har like mange.

Med full poengfangst på en vanskelig bortearena er Spurs oppe i 34 poeng, og er bare ett poeng bak Liverpool på den viktige fjerdeplassen.

Burnley, som hadde den samme nevnte posisjonen ganske nylig, er to poeng bak lørdagens motstander på sjuendeplass.

