Kaos før OL-kvalifisering: Fribilletter kan gi Norge to håndballplasser i Tokyo

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) står foran en stor utfordring med OL-kvalifiseringer i mars. Pandemien kan presse fram uvanlige løsninger.

Disse seks turneringene med til sammen 24 lag, var oppsatt i mars og april i fjor, men ble et koronabytte.

– Vi ba sist fredag om å få en rapport fra alle de nasjonale forbundene rundt situasjonen. Dette materialet er noe som analyseres nå, men det vil ta noen dager på grunn av det pågående VM-sluttspillet i Egypt, sier Jessica Rokstroh i IHF til NTB.

Skulle alt gå i stå framover og kampene ikke la seg gjennomføre, kan friplasser bli løsningen.

Etter det NTB erfarer er et mulig alternativ å droppe kvalifiseringsspill og i stedet gi de seks toppseedede lagene for menn og kvinner plass i Tokyo-lekene til sommeren.

Denne løsningen skal være spilt inn til IHF fra noen nasjoner allerede.

Seks lag i hver klasse er allerede OL-klare.

– Vrient

Håndballen sliter med å få gjort unna alle sine serier både internasjonalt og nasjonalt. Restriksjoner rundt innreise og karantenebestemmelser er en stor utfordring. I tillegg er spillerne spredt i en rekke klubber i mange land med forskjellig smittevern-regelverk.

Norges herrer skal etter planen få besøk av Brasil, Chile og Sør-Korea til OL-kvalifisering i mars.

– Vi er innstilt på å arrangere dersom det er mulig innenfor de norske retningslinjene, men situasjonen er veldig uoversiktlig. Det kan komme nye regler for innreise og karantene i Norge i løpet av et par dager, sier Erik Langerud til NTB.

De norske jentene er satt opp i en turnering i Montenegro mot vertslandet, Romania og Kina. Også den skal etter planen spilles i mars.

Begge de norske lagene er rangert blant topp to i sine grupper. Det gjør at det blir to norske lag i OL-håndballen om IHF ikke makter å arrangere kvalifiseringen og plukker ut lagene i stedet.

Det er ventet at IHF tar en beslutning rundt OL-plassene i løpet av den siste helgen av herre-VM i Egypt.

(©NTB)

