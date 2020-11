Kaos om EM-avklaring for kvinnene: - Absolutt siste deadline er i dag

Styrelederen i det danske håndballforbundet er frustrert over mangel på EM-avklaring noen få uker før planlagt mesterskap.

Det danske håndballforbundet skulle i utgangspunktet komme med en avklaring om EM for kvinnehåndballen før denne torsdagen, 19. november.

Dette skulle skje når helserisikoen for den siste runden hadde blitt diskutert på et møte i regjeringens koronakomité, melder danske BT.

DHF mangler fortsatt en kunngjøring fra den danske regjeringen, og dette frustrerer styrelederen i det danske håndballforbundet (DHF), Per Bertelsen.

- Vi vet ikke hvorfor det ikke ble tatt en avgjørelse i går. Vi hadde forventet at det skulle komme en positiv respons i går. Også fordi restriksjonene vi har pålagt EM er mye strengere enn det som ellers er pålagt elitesport i Danmark, sier han til danske BT.

Per Bertelsen sier også at han ikke forstår hvorfor det ikke er tatt en avgjørelse da alle partienes kultur- og idrettsrepresentanter tirsdag deltok på et møte med kulturministeren, der det visst nok var enighet om å gjennomføre EM.

-Vi er ytterst utålmodige nå. Vi har behov for en avklaring hvis dette skal skje, fastslår Bertelsen.

På spørsmål om deadline angående svar om det skal avvikles EM, svarer Bertelsen dette:

- Deadline var egentlig i går, men i dag er absolutt siste deadline. Vi skal kreve et svar for å kunne få dette til å lykkes.

Håndballpresident Kåre Geir Lio sier til NTB at han ikke har hørt noe fra Danmark rundt et klarsignal for at landet kan ta på seg hele EM i desember.

- Jeg har ikke hørt et pip fra Danmark. De jobber med helsemyndighetene, det er det eneste jeg vet, sier Lio til NTB.

Lio vet ikke hvorfor et klarsignal lar vente på seg.

- Jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling, sier han.

Norge trakk seg nylig som medvert i EM etter at helserisikoen ble vurdert som for stor.

Om den danske regjeringen gir grønt lys, avvikles EM i Danmark fra torsdag 3. desember.

Reklame Her kan man levere Eurojackpot