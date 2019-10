Kaotiske scener mellom Lillestrøm og Vålerenga: - Aldri opplevd lignende

Dommeren vurderte å avbryte kampen. Etter sluttsignalet utbrøt det stygge scener på Åråsen.

LILLESTRØM-VÅLERENGA 0-0

ÅRÅSEN STADION(Nettavisen): Det kokte fullstendig over utenfor banen både før, under og etter lørdagens rivaloppgjør mellom Lillestrøm og Vålerenga. Kampen ble stoppet to ganger på grunn av bluss og fyrverkeri som ble kastet på banen.

Etter kampen var det også tilløp til stygge scener, da en del av Vålerenga-fansen kastet et bluss inn på en veranda bak bortesupporternes tribuneseksjon.

Lillestrøm-supporterne svarte med å ta seg mot banen for å angripe Vålerengas supportere, men ble stoppet av et stort oppbud politi og vakter.

Nettavisen var vitne til knuffing mellom hjemmelagets supportere og vakter.

Les også Supporterkaos overskygget derbyet mellom Lillestrøm og Vålerenga





- Jeg har aldri opplevd lignende

Etter kampen svarte dommer Tommy Skjerven om scenene som utspilte seg underveis.

- Jeg har aldri opplevd lignende på en norsk fotballbane. Det er første gang det har vært såpass trøkk. Det er ikke slik vi vil ha det, vi ønsker stemning og full trøkk på banen og ikke disse avbruddene, sier Skjerven til Nettavisen.

TØFFE TAK: Tommy Skjerven hadde nok å holde fingrene i under kampen på Åråsen. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Det ble underveis i oppgjøret advart fra speaker om at kampen ville bli stoppet om flere bluss ble kastet inn på banen. Bluss ble kastet, men dommeren valgte allikevel å fortsette kampen til tross for advarslene.

- Vi vil prøve så lenge som mulig å få kampen gjennomført. Hadde det skjedd mer i andre omgang så hadde kampen blitt stoppet og lagene sendt i garderoben. Det var nære, men jeg tror vi ville spilt ferdig helt ut uansett. Jeg tror ikke vi hadde reist hjem uten ferdigspilt kamp, sier Skjerven.

Stygge scener etter kamp

Daglig leder i Vålerenga Erik Espeseth hadde ikke fått med seg scenene som utspant seg etter kampen. Han ville kun kommentere det som skjedde underveis i kampen.

- Jeg fikk ikke hva som skjedde etter kampen. De fikk beskjed om å gå og da gikk de. Jeg så ikke det som skjedde etter kampen. Begge lags supportere er gjennomgående veldig bra. Så er det noen som ødelegger veldig for resten. Det er synd og ikke sånn det burde være. At noen ødelegger er synd, sier Espeseth til Nettavisen.

MANNSTERKE: Politiet møtte mannsterke opp med mange ressurser. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Espeseth ville ikke bekrefte om han var varslet om at slike type hendelser kunne finne sted underveis i kampen lørdag.

- Det er polititet som har ansvar for sikkerhet. Vi har vært tilstede på forberedende møter, jeg har ikke hørt noe om det, sier Espeseth.

Vålerenga-trener Ronny Deila var stolt av laget utpå banen, men mener at klubben har elementer på tribunen som ødelegger for resten.

BLUSS: Ett av mange bluss som ble avfyrt på Åråsen lørdag. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

- Det er en følelse at vi har 99,9% gode supportere, men noen få som ødelegger for helheten. Det er trist, men heller ordentlige rammer enn glisne tribuner. Det skjer ting på Lillestrøm-tribunen også, men sånn er det alltid når det er så mye følelser, sier Deila til Nettavisen.

- Hvor setter du grensa for det som skjer på tribunen?

- Fyrverkeri på banen, den som smalt der, det synes jeg ikke noe om. Vi må tenke på sikkerheten. Det var et elektrisk oppgjør og noe Eliteserien trenger, sier Deila.

KAOTISK: Her forsøker LSK-supportere å storme banen. Det gikk het for seg under kampen mellom Lillestrøm og Vålerenga. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Lillestrøm-trener Jørgen Lennartson synes ikke hendelsene var det verste han har sett.

- Det er to sterke rivaler som møtes i et intenst derby. Vi må tåle litt. Så er det spørsmål om hvor grensen går. Litt bluss på tribunene må vi tåle, men det er ikke akseptabelt med fyrverkeri og bluss på banen, sier Lennartson til Nettavisen.

- Vi må kunne takle det uten at vi truer med å stoppe kampen. Det er ingen som vil det. En bra avgjørelse å ikke gjøre det. Vi kan ikke stoppe en kamp på grunn av noen bluss på banen, sier Lennartson.

Uavgjort

Selve kampen ble et tett og jevn affære uten de helt store høydepunktene som. 0-0 var et ok resultat for begge lag. Lillestrøm har 29 poeng etter 26 kamper, mens Vålerenga har ett poeng mer på 30.

- En liten krig og ikke noen fin fotballkamp. Hva kan man forvente av to lag som sårt trenger poeng. Rammen synes jeg er veldig bra, for meg er det helt greit at supporterne holder på som dem gjør så lenge ingen blir skada. Jeg vil heller ha det sånn her enn "døde" kamper, sier VIF-keeper Adam Larsen Kwarasey til Nettavisen.

Lillestrøm har fem poeng ned til nedrykk med fire kamper igjen å spille.