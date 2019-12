Kaotiske scener på Åråsen: Politiet rykket inn i LSK-garderoben

Supporterne skal ha vært fly forbanna etter nedrykket fra Eliteserien.

ÅRÅSEN/OSLO (Nettavisen): Lillestrøm rykket ned fra Eliteserien etter et voldsomt drama på Åråsen der Start kom tilbake fra 0-4 til 3-4, og rykker dermed opp på bortemålsregelen.

Start vant nemlig det motsatte oppgjøret 2-1 på Sparebanken Sør Arena, og er klare for spill i den øverste divisjonen av norsk fotball. For LSK betyr dette klubbens første nedrykk siden 1966. Den gangen rykket de ned fra andredivisjon. De var tilbake i det øverste selskap av norsk fotball i 1975, og hadde siden ikke rykket ned.

Sinnene var derfor i kok etter oppgjøret, og det ble avgjort at majoriteten av Lillestrøms spillere ikke kom til å møte pressen. Tom Nordlie avga sitt intervju til Eurosport, mens veteranene Frode Kippe og Arnor Smarason omsider ble gjort tilgjengelig.

- Spillerne skal forflyttes

Såpass amper var stemningen på Åråsen at politiet ble tilkalt, og tok seg inn i LSK-garderoben. Nettavisen får opplyst av LSKs presseansvarlig, Morten Stokstad, at spillerne vil bli eskortert over banen av politiet når de har gjort seg ferdige i garderoben.

- Politiet går inn for å hjelpe dem med et par småting. Spillerne skal forflyttes, og det skal vi hjelpe til med. Jeg tror dette blir veldig udramatisk, sier innsatsleder Ivar Myrbø til Nettavisen på Åråsen.

- Start har reist og feirer, regner jeg med. Vi har politifolk i sentrum og politifolk her. Vi føler vi har ganske god kontroll på situasjonen, føler vi.

Han gjør det klart at dette handler om bistand hva angår flytting av spillerne etter det dramatiske nedrykket fra Eliteserien. Det skal uansett ha vært sinte supportere som ønsket å ta seg inn i garderoben etter kampen.

- Det var noen folk på baksiden som sa at det var folk som forsøkte å ta seg inn i garderoben. Vi har sendt folk inn for å forsterke, slik at ingen skal prøve å bryte seg inn i garderobeanlegget, sier Myrbø.

- Det er skadeverk, hærverk og det er sikkert veldig truende for dem som er der inne nå. Jeg tror ikke spillerne er ferdig i dusjene ennå, men vi skal bistå dem enten de skal på buss eller hvordan de har tenkt seg videre.

Forbanna Hoff

Det ble voldsomt dramatisk på Åråsen da Lillestrøm rykket ned fra Eliteserien. Tom Nordlies mannskap ledet 4-0, og så ut til å sikre seg fornyet kontrakt til det øverste nivået av norsk fotball.

I den andre omgangen våknet bortelaget, og anført av Martin Ramsland, som vartet opp med tre scoringer, stod de for et aldri så lite fotballmirakel på Romerike. Dermed er det Start som tar plassen i Eliteserien 2020.

- Han kommer til å bli større enn Jesus på Sørlandet etter dette, sa Eurosports Petter Bø Tosterud etter 4-3-målet som sikret opprykket, og finner enighet hos Jesper Mathisen, hvis hjerte ligger i Start:

- Han vil bli husket i Start-historien til evig tid, han kommer til å være en av de som blir snakket om i de neste 50 årene. Dette er en kamp alle sørlendinger kommer til å huske, sier Mathisen til Nettavisen onsdag kveld.

Etter oppgjøret var LSK-legenden Ivar Hoff tydelig fortviler over situasjonen hans klubb nå står i, og langet ut mot Lillestrøm-sjef Tom Nordlie.

Nedrykket til Lillestrøm betyr at de tar turen ned til OBOS-ligaen sammen med Ranheim og Tromsø, som endte på de to nederste plassene etter eliteseriesesongen 2019.

Start ble dermed kun værende i OBOS-ligaen i én sesong etter sitt dramatiske nedrykk i 2018. De slår følge med Aalesund og Sandefjord som endte på de to øverste plassene på nivå to av norsk fotball denne sesongen.