Kapp Verde dro hjem fra håndball-VM

Øystaten Kapp Verde har reist hjem fra VM-sluttspillet i håndball som følge av omfattende koronasmitte i laget, skriver tyske Sportschau.

Kapp Verde tapte med sju mål mot Ungarn, og kampen mot Tyskland søndag ble avlyst. Nå får også Uruguay walkover. Kampene blir satt med 2 poeng og 10-0 i målforskjell.

Dermed gå Tyskland, Ungarn og Uruguay videre til hovedrunden fra gruppe A.

Laget møtte opp til VM i Egypt med bare elleve spillere etter at flere hadde testet positivt for koronaviruset. Ytterligere to spillere avga positive tester etter åpningskampen. Man håpet at flere spillere ville teste negativt, men det skjedde ikke, ifølge tyske sportschau.de.

Før VM startet måtte Tsjekkia og USA kaste inn håndkleet. Lagene ble erstattet av Nord-Makedonia og Sveits. Sveits spiller i Norges gruppe.

(©NTB)

