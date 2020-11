Kaptein Dæhli rørt etter bragden: – Det har vært en tøff høst

Mats Møller Dæhli var tydelig rørt og stolt over Norges prestasjon etter 1-1-resultatet mot Østerrike i nasjonsligaen onsdag.

– Støtteapparatet og trener la fram en helt fantastisk plan som vi fulgte. Vi skulle være modige og presse høyt når vi kan og forstyrre dem så mye som mulig. Så skapte vi også sjanser med de gode spillerne vi har. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var spesielt. Jeg er stolt av laget, sa han til TV 2.

Kapteinen la ned manns jobb på midtbanen til Norge før han overlot kapteinsbindet til Ruben Gabrielsen og haltet av banen etter 67 minutter.

– Det har vært en tøff høst for meg, også personlig. Jeg er ganske rørt og stolt av laget. At jeg kan være kaptein for Norge i en sånn type kamp og at vi står opp sånn som vi gjør, er helt fantastisk, sa 25-åringen som er ute i kulden i sin belgiske klubb Genk.

Kampen mot Østerrike var Dæhlis 24. landskamp for Norge, og den første på akkurat ett år.

