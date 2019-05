Kaptein Leo Østigård lar seg irritere av VM-nedturen: - Skjønner at folk er skuffet

Nå er de norske U20-talentene fulle av revansjelyst før siste og avgjørende kamp i gruppespillet torsdag kveld.

LUBLIN (Nettavisen): Til tross for to tap på de to første kampene, er ikke alt håp ute når det gjelder VM-avansement til åttedelsfinalene for det norske laget.

Mye må gå Norges vei, men det aller viktigste: Norge er helt nødt til å vinne mot Honduras for å ha mulighet til å gå videre.

- Skal ikke være sånn

Kaptein Leo Østigård var langt nede etter forrige kamp, og vet ikke helt hvorfor Norge sliter med å få spillet til å sitte så langt i mesterskapet.

- Det er tungt, vi har slitt litt til nå, og vi ønsker ikke at det skal være sånn. Det var ikke dette vi håpet på, men det er en liten mulighet til å gå videre fortsatt, og vi skal gjøre det vi kan for å karre oss videre, sier Østigård til Nettavisen.

Norges kamp mot Honduras har avspark 18.00 i Lublin torsdag kveld.



U20-landslagssjef Pål Arne «Paco» Johansen har sett den skuffende kampen mot New Zealand på nytt, og etter å ha fått oppgjøret litt på avstand mener landslagssjefen det var nok en jevn kamp som bikket i motstanderens favør.

- Igjen trakk vi det korteste strået. Vi kan sikkert si at det var stang ut og skudd som går i krysset og slike ting, og det er det jo også, men jeg skulle gjerne sett at vi presterte både ett og to hakk bedre. Jeg er enig i det du sa her om dagen, tre av fire omganger i VM har ikke vært oppe på det nivået vi totalt sett ønsker, sier Johansen til Nettavisen.

Paco: - Mitt ansvar

Han er i godt humør og tar seg tid til flere intervjuer på landslagets spillerhotell før kampen mot Honduras.

42-åringen har et uttalt mål om at lagene hans skal spille positiv, fremoverrettet og angrepsvillig fotball, men VM har sånn sett vært en nedtur for et lag som bøttet inn mål på vei mot mesterskapet.

- Jeg ser at lagene vi møter er veldig godt forberedt på oss, og det er ikke bare å komme i gang med ting. Vi må gjøre oss fortjent til det. Det synes jeg vi etter hvert gjorde mot New Zealand, vi presset dem godt, og tidspunktet de scoret på var vår beste periode i kampen, sier Johansen.

- Dere scoret 30 mål på vei mot VM, men sliter med å skape det helt store foran mål her nede, hvorfor løsner det ikke?

- Godt spørsmål, og det er mitt ansvar. Men dette er VM og vi møter godt forberedte motstandere. I tillegg har vi hatt dårlig uttelling, og jeg føler det er disse faktorene som er årsaken. Den forløsningen i angrepsspillet mangler litt, sier landslagssjefen.

- Nå er Norge helt nødt til at det skal løsne, dere må trolig vinne med flere mål mot Honduras for å gå videre, hva gjør dere for å lykkes?

- Jeg er opptatt av å sette et lag på banen som har mye mål i seg, med spillere som har scoret mye mål i det siste. Jeg vil i tillegg ha en «set up» som gjør at vi kommer i de situasjonene ofte. I motsetning til de andre kampene tror jeg det er gode muligheter til å både score på kontringer, mot etablert forsvar og på dødball her. De andre lagene har hatt klare styrker i noen av spillfasene, men mot Honduras ser jeg mulighet for at vi kan score på flere måter, sier Johansen.

GÅR FOR SEIER: Norges trener Pål Arne Johansen snakker med NRKs Ali Iqbal Tahir under pressetreffet kvelden før VM-kampen mellom Norge og Honduras på Lublin Stadion. Der kommer landslagssjefen til å gå offensivt til verks. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Kaptein Leo Østigård synes det er synd det norske folk ikke har fått sett U20-landslaget fra deres beste side så langt.

- Irriterer meg

Han er fast bestemt på å gripe muligheten i siste kamp og gjøre fotballinteresserte nordmenn stolte av det norske VM-laget.

- Jeg skjønner at folk er skuffet, og jeg må bare få understreke at det bor mye mer i dette laget enn vi har fått vist til nå. Vi har slått ut Tyskland, England og Nederland, og det er ikke uten grunn at vi har gjort det. Det er skuffende at vi ikke har fått vist det vi har inne, og det irriterer meg. Jeg håper vi kan vise en del i den siste kampen, sier kapteinen.

Østigård mener samtidig at Norge har hatt marginer imot. Og det kan være lett å si seg enig i det.

Både 1-0-målet til Uruguay og 1-0-målet til New Zealand har vært perler fra langt hold, og samtidig har Norge fått annullert en scoring etter hårfin offside.

Det er bare tre av en rekke mål-situasjoner som har gått imot det norske laget på viktige tidspunkt i kampene.

- Det er selvfølgelig for dårlig av oss også, men vi har hatt uflaks. Jeg er ganske sikker på at vi hadde vunnet begge de første kampene om vi hadde tatt ledelsen, sier Østigård.

Pål Arne Johansen tror ikke Norge får noe gratis mot Honduras, til tross for at laget har hatt en enda verre VM enn Norge og står med to tap og 0-7 i målforskjell.

- De har ikke vunnet og har ikke scoret, og kjenner jeg stoltheten til mellom-amerikanere rett, kommer de til å gå både for poeng og scoringer, sier Johansen.

- Kanskje det skjer et mirakel

Landslagssjefen opplevde at Kristian Thorstvedt skapte store overskrifter etter forrige kamp, da han var svært kritisk på vegne av egne lagkamerater etter tapet mot New Zealand.

Thorstvedt beklaget seg i plenum etterpå, og «Paco» anser seg som ferdig med saken.

- Hvordan er stemningen innad i gruppa før siste kamp?

- Den er slik den bør være når man har tapt to kamper og både føler at man er snytt for poeng og at man ikke har vært helt oppe på det maksnivået vi har vist tidligere, selv om noen enkeltspillere har vært prestert veldig godt. Jeg tror spillerne er som sårede dyr og veldig revansjesugne, sier Johansen.

- Kanskje det skjer et lite mirakel og vi går videre. Da kan alt skje, og det er det vi går for nå, sier Østigård.

Her er ståa før Norge skal spille siste kamp i gruppespillet torsdag. Fire av de seks beste treerne går videre til åttedelsfinale, og målforskjell teller ved poenglikhet. Så kommer antall scorede mål.

3. plass gruppe A: Polen 4 poeng etter 3 kamper - videre

3. plass gruppe B: Ecuador 4 poeng etter 3 kamper - videre

3. plass gruppe C: Norge og Honduras 0 poeng etter 2 kamper

3. plass gruppe D: USA og Nigeria 3 poeng etter 2 kamper

3. plass gruppe E: Panama 1 poeng etter 2 kamper

3. plass gruppe F: Portugal og Sør Korea 3 poeng etter 2 kamper

Her finner du full oversikt over gjenværende kamper.

