Kaptein Tripic ble helten da Viking slo Haugesund i cupfinalen

Viking sikret sin sjette NM-tittel i fotball da de søndag vant 1-0 over Haugesund i cupfinalen på Ullevaal. Zlatko Tripic ble matchvinner på straffespark.

27-åringen var sikker fra straffemerket og avgjorde Rogaland-duellen seks minutter etter pause. Viking-kapteinen hadde selv skaffet straffesparket.

Dermed sikret Viking sin sjette NM-tittel, lagets første siden 2001, og rundet av det som har vært en eventyrlig sesong. Klubben var nyopprykket i årets eliteseriesesong, men imponerte stort under Bjarne Berntsens ledelse og endte på 5.-plass. Søndag ble det toppet med en jubeldag i hovedstaden.

Tripic var finalens store spiller, og sangen om Viking-kapteinen runget utover Ullevaal flere ganger i løpet av cupfinalen. 27-åringen var tydelig rørt i seiersintervjuet med NRK rett etter kampslutt.

– Du kan se at alle sammen rundt gråter og er rørt. Dette her er sykt. Jeg har ikke ord akkurat nå, sa Tripic.

– Det er helt fantastisk. Jeg er så stolt av den gjengen her. Det er vanskelig å spille en sånn finale. Vi er en ung gruppe, og det er mye nerver på spill. Vi har gjort så mange folk fornøyde i dag, sa en lykkelig Viking-kaptein.

Ny Berntsen-triumf

Viking hadde slått ut Frøyland, Hinna, Sandnes Ulf, Stabæk, Aalesund og Ranheim på veien til Ullevaal.

Søndagen ble nok en triumf for trener Berntsen. Han scoret selv da Viking vant sin tredje cuptittel i 1979. 62-åringen har i løpet av to sesonger ført klubben til opprykk, 5.-plass i Eliteserien og cupgull.

– Jeg er stolt, rørt og litt sliten. Det var en tøff avslutning på kampen, der vi måtte hente ut de siste kreftene i år for å motstå Haugesund-presset, sa Berntsen til NTB.

– Denne sesongen har vært over all forventning. At vi klarer å rykke opp på første forsøk, og så blir nummer fem og cupmester, vi kunne ikke drømt om at det skulle gå så bra, sa han.

For Haugesund ble det klubbens andre cupfinaletap. FKH ble slått også i 2007 og forlenget søndag en vond rekke. Seks ganger har lag fra Haugesund vært i cupfinalen. Alle har endt med tap.

Avgjorde på straffe

Haugesund var friske i åpningen og hadde kampens første gode mulighet, men utover i den første omgangen handlet mye om Viking. Stavanger-laget var nær scoring etter snaue 20 minutter da Benjamin Källman skjøt utenfor fra god posisjon.

Viking spilte seg til flere farligheter utover i omgangen, men kunne også fått en real kalddusj da et utspill fra keeper Iven Austbø traff en Haugesund-spiller og gikk like utenfor fem minutter før pause.

Seks minutter etter hvilen avgjorde Viking. Etter en stor sjanse endte ballen hos Tripic. Han gikk i bakken etter en duell med Mikkel Desler, og dommeren dømte straffespark. Det satte Tripic sikkert i nettet og jublet vilt sammen med Viking-supporterne bak målet.

Scoringen så ut til å vekke Haugesund, men de slet med å spille seg til de helt store sjansene. Martin Samuelsen forsøkte seg riktig nok både med en heading og et langskudd. Haugesund-kaptein Christian Grindheim fikk en gyllen mulighet fem minutter før slutt da han fikk heade upresset i Viking-boksen. Men avslutningen gikk over til 36-åringens store frustrasjon.

