Kapteinen reddet Solskjærs United mot ti mann

Manchester United måtte ha ekstraomganger for å beseire et hardt kjempende Norwich-lag 2-1 i kvartfinalen i FA-cupen. Harry Maguire ble matchvinner.

United-kapteinen var våkent framme da Norwich-spillerne nølte i eget felt tre minutter før full tid i annen ekstraomgang. Scoringen skilte lagene og medførte at United slapp unna en nervepirrende straffesparkkonkurranse.

– Jeg er alltid fornøyd når jeg bidrar, særlig med et så viktig resultat på tampen av kampen. Jeg er litt skuffet over bare å ha scoret tre mål (i United), men det er noe jeg jobber med og håper å forbedre fra nå og til sesongen er over, sa matchvinneren til BBC.

– Å vinne FA-cupen ville betydd alt. Jeg kom til denne klubben for å vinne trofeer, dette er en flott turnering, og forhåpentligvis spiller vi bedre i semifinalen, tilføyde han.

Ole Gunnar Solskjær lot flesteparten av sine stjerner hvile fra start, men kunne likevel juble for avansement og semifinalebillett.

Odion Ighalo fikk sjansen i United-angrepet og scoret det første målet for Solskjærs mannskap. Den tidligere Lyn-spissen fant nettmaskene seks minutter ut i annen omgang.

Todd Cantwell utlignet for Norwich og sørget for forlenget spilletid.

Med tapet er FA-cupeventyret over for Norwich og Alexander Tettey.

Hvilte stjernene

United-manager Solskjær gjorde åtte endringer på laget som overbeviste med 3-0-seier over Sheffield United onsdag. Hvile fra start fikk blant annet tremålsscorer Anthony Martial, Marcus Rashford og Paul Pogba.

Det ga utslag på banen. United hadde riktignok ballen svært mye de første 45 minuttene, men skapte forsvinnende lite. I stedet var det Norwich som kom til to store sjanser, men to gode forsvarsinngripener av Luke Shaw og Harry Maguire forhindret baklengs.

Etter pause framsto gjestene langt friskere, og med bedre treff på avslutningen ville Bruno Fernandes ordnet ledelse da han fikk sjansen etter bare to minutters spill. Mål ble det i stedet fem minutter deretter.

Et innlegg fra Shaw fikk Odion Ighalo stå alene foran mål, og den tidligere Lyn-spissen lot seg ikke be to ganger. Fra kloss hold satte han enkelt inn 1–0.

United har lånt Ighalo fra kinesisk fotball siden i januar, og nylig ble avtalen forlenget ut den utsatte Premier League-sesongen. Det angrer neppe manager Solskjær på.

Cantwell-drømmetreff

Ighalo-scoringen så en stund ut til å skille lagene, men kvarteret før full tid utlignet Todd Cantwell for hjemmelaget med et hardt og velplassert skudd fra distanse. United-keeper Sergio Romero måtte se det strålende langskuddet passere seg.

Kort tid i forveien hadde Norwich vært nær utligning, men ved det tilfellet forhindret Ben Godfrey scoring for sitt eget lag. Midtstopperen rotet seg inn på streken og stanset en ball som tilsynelatende hadde retning mot mål.

Rett før full tid ble Norwich redusert til ti mann da Tim Klose holdt igjen målscorer Ighalo. Dommer Jonathan Moss mente United-spissen ble fratatt en klar målsjanse og trakk resolutt opp det røde kortet.

Det påfølgende frisparket endte i muren. Dermed gikk kampen til ekstraomganger. Der trodde nok Harry Maguire at han hadde sendt United i ledelsen, men Norwich-keeper Krul avverget headingen på hjørnesparket fra Bruno Fernandes med et tigersprang.

Så avgjorde Maguire kampen.

De øvrige kvartfinalene i FA-cupen spilles søndag: Sheffield United – Arsenal, Leicester – Chelsea, Newcastle – Manchester City.

(©NTB)