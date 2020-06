Kapteinen stanget Stabæk til seier

Kaptein Andreas Hanche-Olsen og Hugo Vetlesen scoret målene da Stabæk slo Sandefjord 2-0 på hjemmebane i Eliteserien onsdag.

Det var Stabæks første seier for sesongen etter to strake uavgjortkamper mot Mjøndalen og Vålerenga. Vertene var klart best i store deler av kampen, og det var slett ikke ufortjent at alle tre poengene ble igjen på Nadderud.

– Om vi skulle klage på noe i dag, og det trenger vi ikke, så må det være at uttellingen foran mål kunne vært bedre. Vi skaper en hel del, og det var deilig å ta tre poeng, sa Stabæk-trener Jan Jönsson til Eurosport.

Matchvinnerscoringen kom etter en ganske rolig periode med få sjanser. Emil Bohinen slo corner fra høyre, og Hanche-Olsen var høyest i feltet og stanget inn 1-0 etter 29 minutters spill.

Rett i etterkant av scoringen fikk Stabæk to gode muligheter til å doble ledelsen. Først rotet Oliver Edvardsen de til med en svak pasning da han og Luc Kassi kom alene mot én Sandefjord-forsvarer. Deretter var Kassi i overkant egoistisk da han skjøt i stolpen fra død vinkel framfor å spille 45 grader ut til en godt plassert Hugo Vetlesen.

Kassi og Hansen i sentrum

Kassi var flere ganger et uromoment i gjestenes felt, og etter 39 minutter fikk han en stor sjanse. Hanche-Olsen slo en glimrende langpasning, og ivorianeren valgte å avslutte på hel volley. Skuddet gikk like over.

Kassi var også nær 2-0 etter 64 minutter. Da klinket han ballen like over krysset fra 16 meter.

Kornelius Normann Hansen fikk sin debut fra start i Eliteserien, og han viste fine takter på Stabæks høyrekant. Innleggsfoten kunne vært mer presis ved et par anledninger, men 19-åringen som nylig kom fra Southampton skapte farligheter. En fin chip inn mot Edvardsen etter en times spill var bare centimeter for lang til at spissen kunne styre den inn i nettmaskene.

Hansen hadde også et skudd i stolpen på tampen av kampen.

– Det traff veldig bra i dag. Han har trengt et par uker til å puste ut. Og han er en så ivrig spiller. Det er synd at han ikke fikk kronet det med scoring på den som satt i stolpen der, sa Jönsson.

Rødt – igjen

Stabæk fikk også i sin tredje eliteseriekamp avslutte kampen mot ti mann. Både mot Mjøndalen og Vålerenga fikk motstanderen en spiller utvist, og det gjentok seg da Sandefjords Emil Palsson fikk sitt annet gule kort for å meie ned Hugo Vetlesen etter 58 minutter.

Dermed ble det en tøff oppgave for Sandefjord å skulle ta igjen vertenes forsprang.

– Vi prøvde å endre litt med byttene (tre stykker) i pausen. Men det røde kortet var tøft, og det ødela planen vi hadde, sa Sandefjord-trener Marti Cifuentes.

Og i motsetning til sist runde, da Stabæk lot Vålerenga utligne med ti mann, ble det seier til blåtrøyene denne gangen. Hugo Vetlesen trygget seieren da han satte ballen inn nede i hjørnet til 2-0 etter 81 minutter.

– Det var deilig å bli ferdig med det som skjedde sist. Vi skal kunne beherske å spille mot ti mann, å ha tempo uten å stresse. Det synes jeg vi klarte i dag, sa Jönsson.

