Kapteinene scoret hvert sitt mål da Rosenborg og Sarpsborg spilte uavgjort

Poengdeling mellom de to lagene i Østfold.

SARPSBORG 08 - ROSENBORG 1-1

Begge lagene måtte ta til takke med ett poeng etter at Rosenborg og Sarpsborg spilte 1-1 i Østfold i den første kampen i Eliteserien etter sommerferien.

Allerede etter de første tre minuttene tok Sarpsborg ledelsen ved Joachim Thomassen, før Mike Jensen utlignet kort etter. De to kapteinene var derfor helt essensielle for kampens resultat.

Anders Konradsen fortsatt å imponere stort for RBK. Nordlendingen, som hadde to scoringer mot Viking sist seriekamp, vartet opp med en fantastisk målgivende til Jensen.

Det fikk TV 2-ekspert Jesper Mathisen til å hylle midtbanemannen på Twitter:

- Hva er det Anders Konradsen har hatt på grillen i sommer? Helt overlegen om dagen, skrev Mathisen om det han så fra RBKs midtbanemann.

Poengdelingen betyr at RBK blir stående på femteplass i Eliteserien etter 16 kamper spilt av årets sesong. De har fortsatt åtte poeng opp til Molde på toppen av tabellen så langt.

- Klart, hadde vi hatt et anstendig start på sesongen så hadde vi vært fornøyde med dette. Men da vi kom dårlige ut, så er vi ikke fornøyde med dette, sa RBK-trener Eirik Horneland til Eurosport etter kampen.

- Jeg synes Sarpsborg er mer aggressive i presset, og istedenfor å ha roen til å spille av det presset så gir vi fra oss initiativet. Vi bruker en del av troppen i dag, men vi må trene oss sterkere til å prøve et tett kampprogram, sa Horneland.

For Sarpsborg så er situasjonen fortsatt ganske så kritisk. De ligger nest sist etter 16 spilte kamper, og med kun 14 poeng å vise til så langt denne sesongen. Det er kun ett poeng opp til Stabæk på sikker plass.

- Det handler om å være skarpere i gjerningsøyeblikket når sjansen byr seg. Samme med målet vi får bak oss, vi kan ikke bomme på klareringen. Periodevis er vi OK, men vi er for ustabile. Vi lever litt farlige inni mellom, vi møter et RBK som er friskmeldt, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke til Eurosport etter kampen.

Tidlig press

Allerede i det første minuttet av den første omgangen testet Nicolai Næss skuddfoten fra distanse, og tvang keeper André Hansen til å måtte avverge. Skuddet haddet god retning, og viste at hjemmelaget var lystne på en tidlig ledelse.

Det fikk de tre minutter senere da Amin Askar fikk slå innlegg fra høyre, og Joachim Thomassen kom susende inn fra den andre kanten. Sarpsborg-kapteinens heading var suverent, og Sarpsborg tok ledelsen.

RBK la seg overhode ikke bakpå, og tok etter hvert initiativet mot lager fra Østfold. Etter flere forsøk i de første ti minuttene så skulle det etter hvert løsne for Eirik Hornelands gutter.

Før kvarteret spilt tråklet Anders Konradsen seg igjennom boksen til S08, og fikk slått ballen inn mot kaptein Mike Jensen. Jonathan Lindseth fikk ikke avverget, og de to kapteinene hadde dermed sørget for hvert sitt mål. Jensen fikset 1-1.

Det var en tett og jevnspilt første omgang der hverken eller av lagene maktet å skape de helt store sjansene. Sarpsborg lå gode og kompakte i sin 3-4-3-formasjon, og maktet å gi Rosenborg rom.

Samtidig slet Sarpsborg med å virkelig sett fart på kontringene de få gangene Rosenborg gav dem muligheten i den første omgangen. Dermed ble det en jevnspilt affære.

Det stod derfor 1-1 etter de første 45 minuttene på Sarspborg Stadion mellom S08 og RBK.

Stillingskrig

Rollene hadde endret seg i starten av den andre omgangen da ballen ble slått inn og Adegbenro var som luftens baron. Dessverre fikk ikke nigerianeren vendt headingen sin på mål for RBK.

Kristoffer Zachariassen ville ikke være noe verre da han også fikk muligheten på hodet bare minutter etterpå. Hans heading hadde bedre retning, men heller ikke den traff mål.

Næss var tilbake til å prøve seg fra distanse da han fikk muligheten på frispark like utenfor RBK-boksen. Forsøket var godt fra den tidligere Vålerenga- og Stabæk-forsvareren, men suste utenfor mål.

Utover i den andre omgangen virket det som begge lag forsøkte i større grad å avverge scoring i mot enn å suse på for å finne nettmaskene selv. Det resulterte i blant annet en noe interessant situasjon der Birger Meling var involvert.

Venstrebacken ble spilt igjennom i S08-boksen, og suste forbi forsvarsspillerne. Han så ut til å bli tatt av keeper, og debutant, Alexandre Letellier, men dommer Rohit Saggi var kjapt oppe med det gule kortet.

Reprisene viste at kamplederen så ut til å hatt rett, og venstrebacken skapte situasjonen på egen hånd.

Det ville seg ikke for hverken eller av lagene på Sarpsborg Stadion, og til slutt ebbet det ut i poengdeling for de to lagene. Mike Jensen og Joachim Thomassen stod for oppgjørets eneste scoringer.

Det endte 1-1 mellom Rosenborg og Sarpsborg.