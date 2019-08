Kapteinens viktigste RBK-kamp

Rosenborg-kaptein Mike Jensen er krystallklar på at mesterligamøtet med Dinamo Zagreb onsdag er hans største og viktigste kamp i trondheimsklubben.

Rosenborg er to kamper unna gruppespillet i mesterligaen. Nest siste hinder er det vriene bortemøtet i den kroatiske hovedstaden.

Den slags kamper er ikke hverdagskost for spillerne i trønderklubben, og Mike Jensen nøler ikke med å rangere den foran alle tidligere oppgaver han har stått overfor som RBK-spiller.

– Ja, det er den viktigste og største kampen. Vi er mye tettere på den helt store drømmen og den helt største scenen, sa dansken ifølge TV 2 da han møtte pressen tirsdag kveld.

– Med tanke på enkeltstående kamper er dette det vi har arbeidet mot og jobbet for. Vi vant ligaen i fjor og har brukt treninger og hver kamp for å ha muligheten til å komme til gruppespillet, sa Jensen videre.

Med seg på den offisielle pressekonferansen hadde han naturlig nok trener Eirik Horneland. Han er enig i kapteinens vurderinger rundt viktigheten av oppgjøret i Zagreb.

Horneland er tydelig på at det gjelder å bruke spenningen som omgir kampen til noe positivt.

– Å treffe rett mental inngang til disse to kampene er helt essensielt hvis skal klare å komme oss videre. Det er mye spenning og store oppgjør. Men det er viktig at det ikke bikker over til at vi blir engstelige, sier han ifølge TV 2.

RBK-sjefen nølte ikke med å utrope hjemmelaget til favoritt foran dobbeltkampen mot hans egne gutter.

Returkampen spilles på Lerkendal kommende tirsdag.

(©NTB)