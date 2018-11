Karadas med ny Brann-kontrakt

Azar Karadas (37) har skrevet kontrakt med Brann for 2019-sesongen.

– Jeg er både glad og takknemlig over å føle meg ønsket i Brann. Vi har hatt god dialog i høst, og valget ble veldig enkelt, forteller Karadas til Brann.no.

Karadas sier at kroppen kjennes fin ut til tross for at han fylte 37 år 9. august.

– Jeg er kjempemotivert og stolt og glad for å få være med å bygge Brann som klubb. Jeg trener hver dag for å kvalifisere meg for laget som skal starte, men forstår samtidig min rolle godt og sørger blant annet for å ta et visst ansvar i garderoben som en av de erfarne spillerne, fortsetter 37-åringen.

Baradas kom til Brann første gang i 1998 og debuterte på A-landslaget året etter.

