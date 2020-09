Karamoko ble Nilsens første signering i Aalesund

Ben Kantie Karamoko forlater Haugesund for å forsterke Lars Arne Nilsens spillerstall i eliteseriekollega Aalesund.

Klubbene bekrefter selv overgangen mandag. 25-åringen går i første omgang på lån ut inneværende sesong.

Karamoko har spilt for Haugesund de siste to og et halvt årene.

– Ben er en solid midtstopper og sterk signering som kan utfylle stoppertypene vi har i stallen fra før. Han har god erfaring og kjennskap til norsk fotball, og ikke minst spennende erfaring fra Frankrike, sier AaFK-trener Lars Arne Nilsen.

25-åringen har tidligere vært i Ligue 1-klubben Saint-Étienne. Han har tidligere også spilt for Paris-klubben Creteil. Karamoko har representert Elfenbenskysten på U23-nivå.

– Ben har vært veldig dedikert og profesjonell i gjenopptreningen etter skaden han pådro seg i fjor og fortjener en klubb der han får en mer sentral rolle og mer spilletid enn han vil få hos oss – gitt vår gode dekning på stopperplass denne sesongen, sier Haugesunds sportslige leder Eirik Opedal.

Karamoko mistet hele forrige sesong med skade.

