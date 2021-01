Mange av tennisstjernene i Australia har gjort seg ferdig med sin 14 dager lange karantene. Casper Ruud er klar for sin første turnering.

På Instagram har Casper Ruud lagt ut en video der han sitter på en treningssykkel samtidig som han ser på Viktor Hovland og de andre golferne på PGA-touren og NBA i USA. Hans karantene er over lørdag.

– Vi kommer ut av karantenen i morgen tidlig. Alt er bra. Ingen smitte, informerer pappa og trener Christian Ruud i en SMS til NTB.

Han opplyser også om at Ruuds første kamp trolig spilles tirsdag. Da skal han i aksjon i ATP 250-turneringen Murray River Open. Turneringen spilles fra 1. til 7. februar. Stan Wawrinka er den høyest rankede spilleren (18) som deltar i turneringen. I tillegg vil den inkludere stjerner som Grigor Dimitrov og tilskuerfavoritten Nick Kyrgios.

Djokovic dukket opp

Allerede har flere stjerner kommet seg ut av karantene. Fredag spilte verdensener Novak Djokovic en oppvisningskamp mot Jannik Sinner, men kun i ett sett. Djokovic meldte nemlig forfall på grunn av blemmer i den ene hånden, og Filip Krajinovic møtte opp i stedet mot Jannik Sinner.

Plutselig dukket 33-åringen opp og vant det andre settet mot Sinner 6–3. Da hadde allerede Krajinovic vunnet det første settet.

– Følelsene var så sterke i meg at jeg måtte komme meg ut på banen i dag, sa Djokovic. Å se fulle tribuner – jeg måtte spille, sa han, ifølge nyhetsbyrået AAP.

Rafael Nadal, Simona Halep, Naomi Osaka og Serena Williams var blant spillerne som fikk slippe ut av karantenen fredag.

Dro til dyreparken

Williams og Osaka spilte også en oppvisningskamp der Williams vant 6-2, 6-4, men det var ikke det første hun og datteren på tre år gjorde etter karantenen:

– Vi dro til dyreparken. Jeg er så glad det er over, for å være på et rom med en treåring og være hennes beste venn er definitivt vanskelig, spesielt etter at jeg har trent, sa hun.

– Helt ærlig ville jeg ikke byttet det mot noe, å tilbringe time på time med henne var virkelig gøy, sa Williams.

Det er ikke meldt om noen nye smittetilfeller i turneringen.

I løpet av søndag vil omkring 500 spillere være ute av karantenen i Melbourne og Adelaide. Australian Open starter 8. februar.

(©NTB)

