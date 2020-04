Karantenetrøbbel, kjøkkenskader og hundebitt i Manchester United

Pandemi-karantenen setter Premier League-spillerne på nye prøver. I Manchester United har matlaging skapt utfordringer.

United kjørte noen matlagingskurs via digitale plattformer. Det har ikke gått like bra for alle i troppen.

– Flere av spillerne har virkelig begynt å ta til seg ny kunnskap, men en eller to har også skadet seg i prosessen, sier klubblegen Steve McNally til Daily Mail.

Han forteller også at en av spillerne pådro seg en skade da han ble bitt av sin egen hund. Også dette hendte i karantene.

– Det er slikt som kan skje da det er et annet fokus nå enn vanligvis, sier McNally.

United har satset mye på å gi spillerne støtte, også de som sliter mentalt i en periode uten trening og kamper.

United-spillerne må trene videre for seg selv, og de må møte opp for å sjekke vekten hver fredag.

– Dersom vi kan starte med treninger mer felles i løpet av neste måned, så vil det være positivt for spillerne. Jo lenger karantene-situasjonen opprettholdes, jo mer oppmerksomme må vi være på de mentale sidene av dette for spillerne, sier McNally.

På gang

Det er ikke spilt Premier League-fotball siden 9. mars. Serien kan bli avgjort ved en rekke kamper på få uker til sommeren. Manchester United er med i kampen om å bli blant de fire beste på tabellen.

Marcus Rashford kommer med gode nyheter rundt sin situasjon. – Jeg gjør ting gradvis, men det blir bedre og bedre. Det gjelder å gjøre det beste ut av denne situasjonen. For kroppen min har denne pausen gjort at kroppen kunne hvile godt i en lengre periode, sier han i en United-podkast.

Rashford pådro seg to frakturer i ryggen i januar. Pandemipausen gjør at han trolig vil kunne spille i sesongavslutningen om den blir gjennomført.

