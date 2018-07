Kåre Ingebrigtsen er ferdig som RBK-trener

Kåre Ingebrigtsen er ferdig som trener i Rosenborg, melder klubben på sitt nettsted. Det er innkalt til pressekonferanse på Brakka 18.45.

Den sensasjonelle nyheten ble torsdag meldt av rbk.no. Det skjedde dagen etter at Ingebrigtsen førte laget til 2. kvalifiseringsrunde i mesterligaen i en dramatisk returkamp mot islandske Valur.

Ingebrigtsen skal også ha ledet torsdagens Rosenborg-trening, men i halv seks-tiden la klubben ut meldingen som sjokkerte norsk fotball: «Rosenborg Ballklub har besluttet at Kåre Ingebrigtsen fratrer som hovedtrener i Rosenborg med umiddelbar virkning».

Under Ingebrigtsens ledelse er Rosenborg blitt seriemester tre ganger på rad. Laget har også to NM-titler siden han etterfulgte Per Joar Hansen for nesten akkurat fire år siden.

21. juli 2014 ble han i første omgang ansatt på prøve for fire måneder etter at Hansen fikk sparken. Under Ingebrigtsens ledelse gjorde laget det bra, og han fikk fast ansettelse. Han var to dager fra å runde fire år i jobben.

Rosenborg er i øyeblikket på 2.-plass i eliteserien to poeng bak ledende Brann.

Laget møter Celtic i 2. kvalifiseringsrunde i mesterligaen neste uke, med returkamp på hjemmebane uken etter. I eliteserien er det pause til 4. august. Da spiller Rosenborg byderby mot Ranheim.

(©NTB)

Mest sett siste uken