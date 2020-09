Kåre Ingebrigtsen reagerte da Vålerenga ydmyket Brann: - Jeg er rystet

Brann-trenerens reaksjon i pausen av kampen mot Vålerenga var ikke til å ta feil av.

VÅLERENGA-BRANN 5-1

INTILITY ARENA (Nettavisen): Brann gikk på et stygt tap borte mot Vålerenga i Oslo søndag kveld.

En førsteomgang der Brann ble totalt ydmyket av et Vålerenga anført av re-debutant Vidar Örn Kjartansson, som scoret hat trick på ni minutter før 25 minutter var passert.

Dermed var det en svært skuffet Brann-trener som møtte pressen etter kampslutt.

- Det flaueste jeg har vært med på. Det gjør vondt. En fryktelig opplevelse. Vi er egentlig litt skremt, sier Kåre Ingebrigtsen til Nettavisen.

Vålerenga vant til slutt etter tre scoringer av Kjartansson og to mål av Osame Sahraoui.

- Vi er voldsomt ryggende i forsvarsspillet og aldri oppi ballfører. Vi følger ikke løp og det er så enkle mål vi slipper inn. Jeg er egentlig litt skremt.

- Vi ser ikke ut som et lag, sier Ingebrigtsen.

Brann-treneren fortsetter å si at han ikke trodde at bunn-nivået til laget var så lavt som det han så mot Vålerenga-søndag.

- Det er noe av det flaueste jeg har vært med på. Det gjør fryktelig vondt og jeg har aldri opplevd et sånt nivå noen gang. Det gjør vondt, avslutter han.

Det ble en tung kveld for Kristoffer Barmen og Brann i Oslo søndag kveld. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Målshow

Brann fikk en småfarlig sjanse allerede etter få sekunder av kampen. Sam Adekugbe headet svakt tilbake til egen keeper, men Kristoffer Klaesson fikk med nød og neppe vunnet duellen med Daouda Bamba.

I det påfølgende angrepet fikk nykommer Henrik Bjørdal en brukbar skuddmulighet som ble blokkert til corner.

Etter en ny corner fra Aron Dønnum Vålerenga nettmaskene allerede etter fire minutter. Osame Sahraoui ble kreditert scoringen, men keeper Markus Pettersen var ikke helt heldig i situasjonen.

- Ikke kompetent keeperarbeid av Pettersen, konkluderte Tor Ole Skullerud på kommentatorplass.

PANGSTART: Henrik Bjørdal kunne juble etter å ha scoret tre minutter inn i debuten sin for Vålerenga. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Etter syv minutter var det gjestene sin tur til å straffe svakt defensivt spill. Et innlegg av Robert Taylor skapte kaos hos stopperduo Jonatan Tollås Nation og Ivan Näsberg som rotet ballen på sølvfat til Petter Strand. Han dunket ballen kontant i nettet og lagene var like langt.

Så var det altså duket for Kjartansson-show. Islendingen prikket like så godt inn en, to og tre scoringer fra det 14. til det 23. minutt.

HAT TRICK: Vidar Örn Kjartansson satte ballen i mål tre ganger på ni minutter i sin første Eliteseriekamp på seks år. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Spesielt den lille midtbaneteknikkeren Osame Sahraoui serverte spissen flott ved flere av scoringene.

- Han er farlig innenfor 16-meteren. Men det er alt er for dårlig, oppsummerte Brann-stopper Vegard Forren etter de første 45 minuttene etter at Kjartansson hadde straffet bergenserne knallhardt.

Eurosport-kommentator Tor Ole Skullerud var heller ikke han imponert over Branns defensive spill.

- Forsvarspillet er under enhver kritikk, uttalte han.

SKUFFET: Det var en tydelig frustrert Kåre Ingebrigtsen som møtte Eurosport i pausen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

17-åring fikk debut fra start

Brann hadde flere tunge forfall til søndagens kamp i form av Ole Martin Kolskogen og Daniel Pedersen. I tillegg var Fredrik Haugen, Amer Ordagic, Marcus Mehnert, Gilli Rólantsson og Taijo Teniste utilgjengelige.

Kåre Ingebrigtsen ga dermed unggutten Mikal Kvinge muligheten fra start på midtbanen.

17-åringen debuterte for Brann i 2019 som 16-åring, denne sesongen har han fått ett innhopp i serieåpningen mot Odd.

Det ble til slutt en tung kveld for Kvinge og resten av Brann-laget som til slutt tapte 5-1 på Intility Arena.