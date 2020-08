Kåre Ingebrigtsen reddet av stolpen da Brann slo Stabæk

Taylor og Bamba målscorere da Brann slo Stabæk.

STABÆK - BRANN 0-2:

Stabæk kom til de beste mulighetene i mandagens Eliteseriekamp, men Brann stakk av med de tre poengene.

En retur hamret inn av Robert Taylor, og overtidsscoring av Daouda Bamba, var nok til å sikre seieren for bergenserne.

Hjemmelaget åpnet best

Stabæk var det klart beste laget i åpningsminuttene, og frem til det var spilt et kvarter ble Kåre Ingebrigtsens menn mye løpende etter ballen.

En innøvd corner-variant tre minutter ut i oppgjøret holdt på å sette en tidlig støkk i Brann, men heldigvis for bortelaget var stolpen i veien for Oliver Edvardsens knallharde avslutning.

OPDAL-ERSTATTER: 21-åringen Markus Pettersen fikk muligheten i Brann-buret etter en skade på Håkon Opdal under oppvarmingen. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Utover omgangen kom bergenserne mer inn i kampen, men uten å komme til de store mulighetene. Det gjorde heller ikke Stabæk, sett bort i fra et par halvgode muligheter for Kosuke Kinoshita.

Det er vanskelig å si seg uenig med Eurosport-kommentator Kenneth Fredheims oppsummering av den første omgangen.

- Stabæk har vært aller nærmest, og åpna friskt. Så døde det litt ut, men vi håper det tar seg opp igjen etter pause, sa Fredheim da lagene gikk inn til pause.

Etter en mildt sagt laber omgang av Brann, satte Ingebrigtsen inn Kristoffer Barmen de siste 45.

Uten at det ga umiddelbar effekt, skulle likevel rødtrøyene ta ledelsen på Nadderud.

Sendte Brann i ledelsen

En rask kontring endte opp i beina til Bamba, som plasserte ballen på innsiden av stolpen og ut. Men heldigvis for bergenserne dukket Taylor opp på returen og hamret inn ledermålet.

MÅLSCORER: Robert Taylor sendte bortelaget i ledelsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Deretter kom Stabæk umiddelbart til to store muligheter. Et hardt frispark av Emil Bohinen ble først fistet over mål, og på den påfølgende corneren dukket Erik Botheim og stanget ballen i tverrliggeren.

På overtid sikret Bamba seieren, og dermed endte det 0-2 til bergenserne.