Kåre Ingebrigtsen sparket i APOEL: - Jeg er sjokkert

54-åringen er er ferdig i den kypriotiske klubben etter bare 46 dager.

– Jeg er sjokkert. Så mye mer er det ikke å si, sier Kåre Ingebrigtsen til VG, som omtalte saken først i Norge.

- Folk tror man har gjort noe galt

Klubben selv bekrefter at trenerprofilen er ferdig. Dermed beholdt han bare jobben i halvannen måned.

– Når noe sånt skjer, så raskt etter at du får en jobb, så tror jo folk automatisk at du må ha gjort noe galt. Det lover jeg at jeg ikke har gjort. Jeg har ikke brutt loven, sier Ingebrigtsen til VG.

Ingebrigtsen fikk jobben i APOEL rett før nyttår. Siden den gang har han ledet laget i åtte ligakamper. Det har gitt to tap, to uavgjorte kamper og fire seire.

Laget ligger på tredjeplass i den kypriotiske ligaen etter 19 kamper.

Ingebrigtsen har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser tirsdag.

Nettavisen har også forsøkt å komme i kontakt med Vassos Eliades, nestleder i APOEL, for en kommentar rundt sparkingen av Ingebrigtsen.

Takker Ingebrigtsen

Klubben sier følgende i en pressemelding:

- Vi takker Ingebrigtsen for hans bidrag under samarbeidet vårt og ønsker ham lykke til videre i neste trinn av sin profesjonelle karriere og det beste i hans personlige liv, skriver klubben i en pressemelding.

Ingebrigtsen kom fra trenerjobb i belgiske Oostende, der han ga seg etter sju måneder i trenerstolen.