Kåre Ingebrigtsen tar over APOEL

Trønderens tidligere klubb bekreftet overgangen underveis i fredagens kamp.

Kåre Ingebrigtsen tar over den kypriotiske toppklubben APOEL Nicosia. Det bekrefter den kypriotiske klubben på sin Twitter-konto fredag kveld. Videre bekrefter de at Ingebrigtsen er ventet på Kypros lørdag for å ferdigstille kontrakten sin.

Dermed forlater han jobben i nederlandske Oostende etter kun syv måneder i sjefsstolen. Ingebrigtsen tok over klubben i starten av mai.

Meldingen om Ingebrigtsen avskjed i Oostende kom på et merkverdig tidspunkt, vil mange mene. For underveis i kampen mot Sporting Charleroi oppdaterte klubben på sin Twitter-konto at nordmannen var ferdig.

Oppgjøret, som endte 5-0 til Sporting Charleroi, var drøye timen spilt, og ifølge oppdateringene til Oostende stod det 3-0 til hjemmelaget. Da kom plutselig klubben med meldingen om at Ingebrigtsen var ferdig i jobben.

- Kåre Ingebrigtsen er i Charleroi, der han arbeider i sin siste kamp som trener for Oostende. Etter hans eget ønske, så har klubben kommet til enighet om å la han gå til kypriotiske Nicosia, skriver Oostende på Twitter.

Deretter fortsatte oppdateringene rundt oppgjøret, som Ingebrigtsen ledet fra sidelinjen, som vanlig.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Kåre Ingebrigtsen, men har ikke lykkes fredag kveld.

Siden har også APOEL Nicosia kommet med en melding på Twitter, slik nevnt, om at den tidligere Rosenborg-treneren ankommer storklubben lørdag.

Ingebrigtsen og hans klubb har tapt fem av de siste syv kampene i Belgia, og ligger i skrivende stund på 14. plass, med kun to lag bak seg på tabellen. Klubben har tatt de åtte siste kampene på fremmed gress.

APOEL Nicosia har en historie med nordmenn i klubben. John Arne Riise var innom i 2014/2014-sesongen, og er også klubben der Ghayas Zahid har kontrakt. Sistnevnte er for tiden utlånt til Panathinaikos i Hellas.

I skrivende stund ligger APOEL på femteplass i den kypriotiske toppserien. Den ledes av Omonia, som har tidligere Lillestrøm-, Lyn-, og Stabæk-trener Henning Berg ved roret.

Ingebrigtsen ledet Rosenborg mellom 2014 og 2018, og plukket med seg tre seriemesterskapet med klubben fra Lerkendal. Han har også trent Bodø/Glimt og Ranheim.