Karim Benzema ber om tillatelse til å bytte landslag

Real Madrid-angriperen har ikke spilt for Frankrike siden 2015, og kvalifiserer til det algeriske landslaget gjennom sine foreldre.

Den franske angriperen Karim Benzema har ikke vært å finne i den franske landslagstroppen siden 2015 grunnet en pågående feide med det franske fotballforbundet.

Feiden mellom fotballforbundet og Benzema startet i 2015 da Real Madrid-spissen skal ha vært involvert i en utpressingssak mot landslagskollega Mathieu Valbuena. Siden har ikke Benzema blitt tatt ut på landslaget.

Den gang valgte Real Madrids nummer ni å akseptere utestengelsen, selv om han selv har uttalt til fransk presse at han har ansett hele situasjonen som «en misforståelse».

- Eventyret er over

Situasjonen har uansett ikke blitt glemt av den franske fotballpresidenten Noël Le Graët. I et intervju med den franske radiokanalen RMC tordner fotballpresidenten mot Benzema:

- Jeg synes Benzema er en veldig god spiller. Jeg har aldri kritisert hans kvalitet. Jeg synes han har bevist at han er en av de beste spillerne i sin posisjon denne sesongen med Real Madrid. Men hans eventyr med Frankrike er over, skal Le Graët ha sagt.

PRESIDENTEN: Noël Le Graët ønsker ikke Karim Benzema tilbake på det franske landslaget. Foto: Fred Tanneau (AFP)

Den franske fotballpresidenten skal tidligere ha vært forsiktig i sin uttalelser rundt Benzema, og hvorvidt han kunne være aktuell for en retur til det franske landslaget. I 2016 var han åpen for å la Benzema komme tilbake på landslaget.

- Han er ikke blant våre 23 i dag, og jeg har alltid ønsket at rettergangen skulle skje fort, men han er ikke utestengt på livstid. Jeg tror ikke på utestengelser som varer hele livet, sa Le Graët den gang på en pressekonferanse.

Her startet feiden mellom Benzema og de franske fotballforbundet

Det har i lang tid også blitt rapportert at det pågår en feide også mellom Benzema og landslagstrener Didier Deschamps. Real Madrid-spissen var selv på fransk TV og utelukket muligheten for fransk landslagsspill mens Deschamps var sjef for «Les Bleus».

Didier Deschamps har vært trener for det franske landslaget siden 2012, og tok laget til VM-gull i Russland i 2018. Han trente også laget til EM-finalen i 2016, der de tapte mot Portugal.

Han har kontrakt med det franske fotballforbundet til etter EM neste sommer.

Algerie?

Meldingen fra fotballpresident Le Graët har blitt møtt med forbannelse av Benzema, som siden har tatt til Twitter for å ytre sin mening rundt utestengelsen fra Frankrike.

- Noël, jeg trodde du ikke skulle blande deg inn i valg tatt av landslagstreneren! Vit at det er meg, og meg alene som bestemmer når landslagskarrieren er over. Dersom du mener jeg er ferdig, så la meg spille for et annet landslag jeg kan representere, og så får vi se, skriver Benzema.

Gjennom sine foreldre har den franske stjernen hatt muligheten til å representere Algerie. FIFAs reglement er uansett slik at dersom du har representert en nasjon i en tellende kamp (kvalifisering eller turneringskamp), så kan du ikke bytte landslag.

Benzema har spilt både EM og VM for Frankrike, hvilket skal gjøre det umulig for ham å kunne bytte over til Algerie.

Et eksempel på det er Sevilla-angriperen Munir El Haddadi, som i sin tid fikk 13 minutter for Spania i en EM-kvalifiseringskamp i 2016. Hans forsøk på å bytte til Marokko i forkant av VM i 2018 ble avvist både av FIFA og Den internasjonale voldgiftsretten for sport (CAS).

Skal man tro retningslinjene fra FIFA, så eksisterer det fortsatt en liten mulighet for at Benzema kan bytte fra Frankrike til Algerie. Det skal uansett ganske voldsomme omstendigheter til for at dette er mulig.

Det betyr blant annet at den franske stat må frata Benzema hans franske statsborgerskap, han må allerede ha algerisk statsborgerskap, han må få aksept fra FIFA og en komité må senere inn for å godkjenne «overgangen» fra Frankrike til Algerie, opplyser Marca.

Det virker dermed veldig lite sannsynlig at han skal få lov til å bytte fra Frankrike til Algerie, slik situasjonen er i dag.

Benzema var ute på sosiale medier og støttet det algeriske landslaget under Afrikamesterskapet tidligere i 2019, der landet fra Nord-Afrika gikk hele veien, og vant turneringen.

Denne sesongen har Benzema vært i fyr og flamme for Real Madrid, og står med 11 scoringer og seks målgivende på Madrids 15 kamper så langt denne sesongen. Madrid ligger på andreplass i LaLiga med like mange poeng som Barcelona. Katalanerne har bedre målforskjell.