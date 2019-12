Karlsen ferdig som sportslig leder i Start

Tor-Kristian Karlsen gir seg som sportslig leder i Start når kontrakten går ut ved nyttår.

Det bekrefter Start i en pressemelding fredag.

– Tor-Kristian kom inn i klubben med en enorm kompetanse og erfaring som vi har lært utrolig mye av, spesielt når det kommer til spillerlogistikk. Han har virkelig stått på for klubben og lagt ned en fantastisk innsats. Jeg opplever at Tor-Kristian virkelig har fått et hjerte for Start, sier Christopher Langeland, arbeidende styreleder i Start En Drøm, til klubbens nettside.

Karlsen har vært sportslig leder i Start siden 2017, etter at han kom fra samme jobb i israelske Maccabi Haifa. Da jaktet Start opprykk til Eliteserien.

– De siste to og halvt årene har vært svært lærerike for min del. Det har vært oppturer, nedturer og oppturer, i den rekkefølgen, sier Karlsen.

Start rykket opp, men var kun ett må fra å berge plassen året etter. 2019 ble kronet med opprykk, etter den dramatiske opprykkskampen mot Lillestrøm.

Dermed forlater Karlsen en Eliteserieklubb. Nå ser han fram til å følge Start-kampene fra tribuneplass.

Karlsen har også erfaring fra en rekke europeiske storklubber. Han har vært sportsdirektør i Monaco og speider i klubber som Bayer Leverkusen og Zenit St. Petersburg.

