Karlsen sikret Ranheims andre strake seier

Michael Karlsen ble den store helten for Ranheim da han stanget inn kampens eneste mål i eliteserieoppgjøret mot Strømsgodset søndag.

Først trodde Karlsen at han hadde sendt hjemmelaget i føringen etter bare åtte minutter med et lekkert hodestøt, men spissen ble vinket av for offside ved den anledningen. Han skulle imidlertid ta en rask revansje.

Bare minuttet etter var han på rett side og stanget inn 1-0 til hjemmelaget fra nærmest identisk posisjon. Han valgte å feire foran linjemannen som minuttet før hadde vinket han av.

Scoringen var Karlsens tredje denne sesongen.

Godset hadde to store sjanser like etter hverandre etter halvspilt omgang, men verken Martin Rønning Ovenstad eller Ahmal Pellegrino klarte å overliste Even Barli i Ranheim-målet.

Ellers var det ikke spesielt innholdsrikt da Ranheim tok sin fjerde seier for sesongen. De blåkledde vertene forsvarte seg godt mot et Godset-lag som slet med å skape det helt store.

Dermed endte det med ettmålsseier til hjemmelaget.

Ranheim er nummer ni på tabellen etter ni spilte kamper. Strømsgodset er to plasser lenger ned.

(©NTB)