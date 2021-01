Karlsson fortsetter touren: – Går for seier

Frida Karlsson trosser skadetrøbbel og kjører på videre i Tour de Ski. De siste dagene har vært tunge for den svenske langrennsstjernen.

– Jeg skal gjøre mitt beste. Svarer kroppen som den skal, går jeg absolutt for seier, sier Karlsson til Aftonbladet i forkant av fredagens fellesstart i Val di Fiemme.

Det har ikke stemt for Karlsson etter at hun tirsdag hadde et treningsuhell på hotellrommet. Hun deiset i bakken etter å ha brukt en dørkam til å trene pull-ups. Siden har ikke 21-åringen prestert på topp.

Onsdag var ikke Karlsson blant de ti beste på 10-kilometeren i klassisk stil. Etterpå var hun inne på tanken om å bryte touren. Men den hadde hun lagt vekk dagen derpå.

Vanligvis vil Karlsson være blant favorittene på fredagens etappe. Skaden hun pådro seg i midtuken, gjør det langt mer usikkert. Sverige dro til Tour de Ski med et nedjustert støtteapparat på grunn av koronapandemien, og de har derfor ikke med seg et eget medisinsk team.

– Det er synd at vi ikke har en fysio på plass her, sier Karlsson.

I sammendraget ligger hun 1.29 minutter bak USA-stjernen Jessica Diggins. Tre etapper gjenstår.

