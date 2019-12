Karlsson må stå over flere skirenn

Det svenske langrennstalentet Frida Karlsson (20) har fått beskjed om å minske belastningen og vil derfor trappe ned på antall treninger og konkurranser.

Etter å ha gjennomgått en planlagt helsetest forrige uke, har Karlsson fått beskjed om å minske sin totale belastning. Det skriver det svenske skiforbundet i en pressemelding. Det innebærer at 20-åringen trapper ned på treningen og antall konkurranser hun skal gå i tiden framover.

– Akkurat nå er jeg veldig lei meg og skuffet. Det er lett å la seg stresse, men man må se på ting langsiktig. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å snart være tilbake i konkurranse samtidig som jeg vil holde på i mange år framover, sier Karlsson i pressemeldingen.

– Frida er veldig målrettet og ambisiøs og vil veldig mye med idretten. Det har helt enkelt blitt litt for intensivt og for mye. Hun må ta et steg tilbake for å finne balansen. Helsen er alltid viktige en sportslige prestasjoner, sier landslagslege Magnus Oscarsson.

20-åringen slo for alvor igjennom under Seefeld-VM i februar. Der tok hun tre medaljer. I tillegg til gull på stafetten, ble det sølv og bronse på henholdsvis 10 kilometer klassisk og 30 kilometer friteknikk.

I sesonginnledningen har hun derimot ikke fått det helt til å stemme. Hun sto over helgens konkurranser i Lillehammer, men det er foreløpig ikke kjent hvilke andre renn hun går glipp av.

