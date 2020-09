Karlsson og Kalla er kritiske til fluorforbudet: - Vi trenger tydelighet

Bruken av fluor i langrennsporten har vært en langvarig debatt, og nå går de svenske stjernene ut og kritiserer et mulig forbud av produktet.

Tilbake i november 2019 vedtok FIS et totalforbud mot bruk av fluorholdige produkter i alle grener, fra og med sesongen 2020/2021 av helse- og miljømessige årsaker.

- Vi har vedtatt et totalforbud. Ikke bare for såkalt C8-karbonering, men alle typer fluor. Forbudet gjelder ikke bare langrenn, men alle grener innen FIS, fortalte FIS-styremedlem Erik Røste til NTB den gang.

Mislykket forsøk

Sesongstarten nærmer seg for langrennsutøverne, men det har fortsatt ikke kommet på plass noe testapparat. En såkalt «fluorpistol» skal kunne måle fluorverdiene på skiene før rennstart, men er foreløpig ikke klart.

Jostein Vinjerui, landslagssjef for Storbritannia, forteller til svenske Expressen at testen av selve apparatet skal ha vært totalt mislykket.

- Man renset et gammelt skipar etter FIS sine retningslinjer, for å finne en verdi å gå ut fra før man testet en ny ski med fluorsåle. Resultatet endte på verdier opp mot 1500, men problemet er det at skien med fluorsåle bare målte 500. Altså lavere enn skipar etter retningslinjene, sier han.

Nyhetene om de mislykkede testene får flere i langrennsmiljøet til å reagere. Sveriges største skistjerne, Frida Karlsson, mener det kan sammenlignes med doping.

- Forbudet mot fluorprodukt kommer veldig tidlig, med tanke på at det ikke er noe testapparat som er 110-prosent sikkert enda. Det er jo litt som doping det her, og nå kan man jo komme seg litt unna uten en ordentlig test, sier stjerneskuddet til Expressen.

- Trenger tydelighet

Veteranen Charlotte Kalla går langt i å si at startnekt kan oppstå, når konkurransen settes i gang.

- Det er jo til syvende og sist vi løpere som må bære ansvaret for reglene som er satt opp, så man kan fort ende opp med å ikke stille til start. Vi trenger tydelighet, forteller hun til Expressen.

Vignejui mener at en sesongstart, med forbud, uten testapparat vil få store konsekvenser.

- Det er jo katastrofe. I teorien betyr jo det at man kan bruke nye skipar med fluorsåle, uten å komme over verdigrensen.