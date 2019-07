Karoline Bjerkeli Grøvdal med ny personlig rekord

Ny personlig rekord for Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Karoline Bjerkeli Grøvdal (29) skulle i ilden i et svært sterkt felt på 5000 meter under Diamond League-stevnet i London.

Den norske løperen leverte varene, og slo sin egen rekord denne søndagen i London.

14,51.66 er den nye tiden til Grøvdal, og med det slår hun tiden som tidligere sto i tre år med over seks sekunder.

Den siste kilometeren løp Grøvdal på 2.49.

Etter første runde lå Grøvdal plassert et stykke bak i feltet. Det ble fort klart at det ikke ville bli noen ny verdensrekord for den norske løperen, men farten var passende slik at Grøvdal kunne utfordre sin egen norgesrekord.

- Det er litt sånn når man har ligget i fem runder alene, så tok jeg igjen teten på et perfekt tidspunkt, men jeg hadde så god fart at jeg bare peisa på på vei inn. Nå venter EM og masse gøy. Jeg har ikke løpt 5000 meter siden Rio, og det var veldig gøy å slå egen rekord i dag, sa Grøvdal etter målgang.

- Karoline har løpt smart i dag. Hun tok et valg om hun ville være med gruppa i tet, eller om hun skulle utfordre sin egen tid, sa Vebjørn Rodal hos NRK.