Karrierebeste på ATP-rankingen for Ruud

Casper Ruud har aldri hatt en bedre plassering på ATP-rankingen enn han har etter Australian Open.

Casper Ruud klatrer opp til 24. plass på ATP-rankingen, etter at han spilte seg helt fram til fjerde runde i Australian Open forrige uke.

Det er ny karrierebeste for Ruud, som tidligere hadde 25. plass som sin beste plassering på rankingen.

- Ny karrierebeste er alltid gøy, og man blir litt ekstra stolt hver gang man når en ny høyeste ranking, sier Ruud til Nettavisen.

Australian Open-vinner Novak Djokovic troner fremdeles øverst på ATP-rankingen, mens russeren Daniil Medvedev, som tapte finalen mot serberen, klatrer opp på tredjeplass.

Spanske Rafael Nadal er fremdeles nummer to.

En annen spiller som trolig sjekker siste ATP-ranking med glede er russeren Aslan Karatsev. Overraskelsesmannen og semifinalisten fra Australian Open hopper fra 114. plass til 42. plass etter sin første Grand Slam-turnering.

ATP-ranking 1. Novak Djokovic (SRB)

2. Rafael Nadal (SPA)

3. Daniil Medvedev (RUS)

4. Dominic Thuem (AUT)

5. Roger Federer (SUI)

6. Stefanos Tsitsipas (GRE)

7. Alexander Zverev (GER)

8. Andrej Rublev (RUS)

9. Diego Schwartzman (ARG)

10. Matteo Berrettini (ITA)

-------------------------------------------------

24. Casper Ruud (NOR)

Casper Ruud pådro seg en strekk i magen i Australian Open, noe som gjorde at han til slutt måtte trekke seg underveis i fjerde runde mot Andrej Rublev. Etter kampen sa nordmannen at han håper å være tilbake til ATP 500-turneringen i Rotterdam i starten av mars.

- Jeg tar nok hvile ut uken, så får vi se hvordan magen føles etter det. Jeg har måttet trekke meg fra en turnering i Singapore, som begynner neste uke, men håper jeg er klar for å konkurrere igjen i Rotterdam om litt under to uker, sa Ruud til Nettavisen.

Pappa og trener Christian Ruud hadde 39 som sin beste plassering på ATP-rankingen i oktober 1995.

Reklame Her er årets beste påskeegg