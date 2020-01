Karsten Warholm kåret til Årets navn på Idrettsgallaen

Det ble klart under årets galla på Hamar.

HAMAR (Nettavisen): Johannes Høsflot Klæbo, Karsten Warholm, Johannes Thingnes Bø, Maren Lundby, Therese Johaug, herrelandslaget i håndball, Martin Ødegaard, Salum Ageze Kashafali, Erling Braut Haaland, Jakob Ingebrigtsen, Ada Hegerberg samt sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum var nominert til prisen.

Til slutt var det altså Karsten Warholm som kunne stige opp på scenen til stående applaus fra både idrettsutøvere og øvrig publikum.

- Jeg begynner å bli bortskjemt, og jeg elsker det, sier Warholm fra scenen.

- Må vel takke juryen for ikke å nominere Carlsen til årets navn, spøker friidrettsutøveren.

Warholm sier at han håper og tror at han fikk prisen for årets navn for den personen han prøver å være, og at folk ser at han genuint elsker det han holder på med.

- Jeg vil være en rollemodell, og håper folk ser meg sånn, sier vinneren.

Vinneren av Årets navn er den utøveren/laget som stemmes frem av folket selv, basert på nominering fra hovedjuryen. Juryen kan ved nominering til Årets navn praktisere en videre tolkning av det tradisjonelle idrettsbegrepet.

Prisen ble delt ut av kulturminister Trine Skei Grande og tidligere svømmer Aleksander Hetland.