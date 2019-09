Karsten Warholm klar for semifinale i VM

23-åringen innfridde forventningene i sitt heat på 400 meter hekk.

DOHA (Nettavisen): Warholm hadde full kontroll i sitt forsøksheat, og løp inn 49,27.

Hekkeløperen fra Ulsteinvik var suveren på oppløpet, og løp kontrollert inn til heatseier foran irske Thomas Barr og indiske Jabir Madari Pillyalil.

Også jamaicanske Kemar Mowatt tok seg til semifinalen fra Warholms heat.

- Jeg kjente at det var på tide å komme igang. Runde én er alltid litt nervøst, for du vil at det skal gå rolig, men likevel ikke gjøre noen tabber, så det føles godt å være ferdig, sier Warholm til NRK og fortsetter.

- Jeg tror det kan gå fort her.