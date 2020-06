Karsten Warholm løp verdens beste 300 meter hekk med 33,78

Karsten Warholm levde opp til forventningene og løp den raskeste 300 meter hekk noensinne med 33,78 i Impossible Games torsdag.

Han løp alene på Bislett og kjempet mot verdensbestenoteringen til briten Chris Rawlinson på 34,48 fra 2002. Den knuste han.

– Det er så fint å kjenne på adrenalinet igjen, konkurrere og vise hva jeg er god for, sa Warholm til NRK etter å ha senket den gamle rekorden med sju tideler.

– Det er litt morsomt, for Leif Olav (Alnes, trener) sa at jeg kanskje kunne slå den med et halvt sekund. Jeg tenkte at det går bare ikke, men så satt den. Det er så nydelig.

Verdens beste løper på 400 meter hekk imponerte med sitt løp på den sjelden løpte distansen, selv om det var hans første løp for sesongen.

