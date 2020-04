Kasirye satser mot 2024-OL

Vektløfteren Ruth Kasirye (37) har gjort comeback etter dopingutestengelsen og har ingen planer om å gi seg med det første.

I et intervju med VG sier 37-åringen at hun forbereder seg på OL-comeback i Paris i 2024. Tokyo-OL neste år kommer for tidlig for vektløfteren som var utestengt for doping i to år fram til sommeren 2018.

Kasirye la egentlig opp da hun testet positivt for det forbudte stoffet meldonium i januar 2016. Men i fjor tok hun kongepokal i NM, og hun ble nummer fem i 71-kilosklassen i EM i Georgia.

Kasirye viser til roveteranen Olaf Tufte (43), som er kvalifisert for sitt sjuende OL, når hun snakker om lekene om fire år.

– Olaf, hvor gammel er han? Han skal til OL igjen. Ingen stiller spørsmål om det. Er det fordi han er mann? Jeg har lyst til å overbevise om at det kan gå. Jeg har gjort det før, jeg kan gjøre det igjen. Det gjelder å lære seg å trene annerledes. Vi lever lenger nå. Olaf har to barn. Det går, sier hun.

Kasirye deltok i sommer-OL i Kina i 2008. Da var hun også norsk flaggbærer under åpningsseremonien.

